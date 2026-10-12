Ethiopie: Les habitants d'Adi Gudem se mobilisent en soutien au gouvernement fédéral éthiopien et dénoncent le TPLF

Addis Ababa — Les habitants de la ville d'Adi Gudem, située dans la zone sud-est de la région du Tigré, en Éthiopie, se sont rassemblés pour manifester leur soutien au gouvernement fédéral, dénoncer le groupe TPLF et appeler à la paix, à la stabilité et à un retour à la vie normale.

Comme l'a rapporté l'ENA depuis les lieux, les participants ont exprimé leur soutien à la paix et à la stabilité, soulignant l'importance de rétablir une situation normale dans toute la région.

Ce rassemblement intervient alors que se poursuivent les efforts visant à rétablir la stabilité au Tigré, où le gouvernement fédéral fournit une aide humanitaire et où les services publics essentiels reprennent progressivement dans les zones touchées.

Le rétablissement de ces services devrait améliorer l'accès aux produits de première nécessité, aider les communautés touchées à reprendre le cours normal de leur vie et redynamiser les activités économiques et sociales locales.

Les participants ont souligné la nécessité d'une paix et d'une stabilité durables pour permettre aux communautés de toute la région de reconstruire leur vie et de retrouver une vie normale.