Ethiopie: Les habitants d'Adi Gudem se mobilisent en soutien au gouvernement fédéral éthiopien et dénoncent le TPLF

11 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les habitants de la ville d'Adi Gudem, située dans la zone sud-est de la région du Tigré, en Éthiopie, se sont rassemblés pour manifester leur soutien au gouvernement fédéral, dénoncer le groupe TPLF et appeler à la paix, à la stabilité et à un retour à la vie normale.

Comme l'a rapporté l'ENA depuis les lieux, les participants ont exprimé leur soutien à la paix et à la stabilité, soulignant l'importance de rétablir une situation normale dans toute la région.

Ce rassemblement intervient alors que se poursuivent les efforts visant à rétablir la stabilité au Tigré, où le gouvernement fédéral fournit une aide humanitaire et où les services publics essentiels reprennent progressivement dans les zones touchées.

Le rétablissement de ces services devrait améliorer l'accès aux produits de première nécessité, aider les communautés touchées à reprendre le cours normal de leur vie et redynamiser les activités économiques et sociales locales.

Les participants ont souligné la nécessité d'une paix et d'une stabilité durables pour permettre aux communautés de toute la région de reconstruire leur vie et de retrouver une vie normale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.