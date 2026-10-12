Ethiopie: Ethiopian Airlines reprend ses vols vers Mekelle, ravivant l'espoir d'une paix et d'un retour à la normale

Addis Ababa — La reprise des vols commerciaux d'Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Mekelle a soulagé les passagers bloqués et redonné espoir aux familles, aux entreprises et aux communautés qui aspirent à un retour à la vie normale dans la région du Tigré.

Le service a repris le 11 octobre après une suspension de deux semaines, rétablissant ainsi une liaison aérienne vitale entre Mekelle, la capitale régionale, et le reste du pays.

Les passagers arrivant à l'aéroport international Alula Aba Nega ont salué cette reprise, y voyant bien plus qu'un simple retour au transport aérien, mais une étape importante vers le rétablissement des liens entre les communautés.

Ils ont décrit cette reprise comme une étape cruciale pour réunir les familles, relancer les activités commerciales et améliorer l'accès aux biens de première nécessité et aux fournitures médicales.

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Comme l'a rapporté l'ENA depuis les lieux, les passagers ont également souligné que le maintien de la paix et le rétablissement des services essentiels sont indispensables pour garantir que cette connectivité retrouvée se traduise par des améliorations durables dans la vie des populations.

Ashenafi Solomon, l'un des passagers du premier vol, s'est dit soulagé de pouvoir enfin rentrer à Mekelle après avoir été bloqué à Addis-Abeba pendant la suspension des vols.

« Je suis très heureux. Je m'étais rendu à Mekelle pour le travail, mais lorsque les vols ont été annulés de manière inattendue, j'ai été profondément déçu. Maintenant que les vols ont repris dans un climat de paix relative, j'ai pu prendre le premier vol », a-t-il déclaré.

Solomon a souligné que cette interruption avait aggravé les difficultés des habitants, notamment en perturbant les transports, le commerce et l'accès aux biens de première nécessité et aux médicaments.

Il a exhorté le gouvernement fédéral et les autres parties prenantes à consolider la paix et à garantir l'acheminement ininterrompu de fournitures médicales et d'aide humanitaire vers les communautés dans le besoin.

« La population du Tigré a beaucoup souffert. Le commerce et l'accès aux médicaments ont été perturbés, et de nombreuses personnes continuent de faire face à de graves difficultés. Nous voulons que la paix soit renforcée et pérennisée afin que les fournitures essentielles et l'aide puissent parvenir à ceux qui en ont besoin », a-t-il déclaré.

Au-delà du soulagement immédiat apporté par la reprise des liaisons aériennes, M. Solomon a souligné le coût humain d'un conflit qui perdure et le besoin urgent d'une paix durable.

« Nous avons assez souffert. Des familles perdent leurs fils dans ce conflit fratricide. Nous voulons une paix durable afin que la population du Tigré puisse vivre en paix et reconstruire sa vie », a-t-il déclaré, exprimant son espoir de voir la stabilité s'installer dans tout le pays.

Un autre passager, Natnael Solomon, s'est également réjoui de cette reprise, la qualifiant d'évolution encourageante pour une région dont la population a besoin de paix et d'opportunités pour reconstruire sa vie.

« Les avantages de ce vol sont évidents. Les habitants du Tigré sont épris de paix et ont besoin de paix. Nous sommes heureux que le service ait repris, et nous espérons que la situation continuera de s'améliorer, que les activités normales reprendront et que les progrès seront durables », a-t-il déclaré.

Pour Natnael, la reprise des vols revêt également une signification profondément personnelle, puisqu'elle permet aux gens de retrouver leurs proches et de reprendre les activités qui avaient été interrompues.

« Nous allons retrouver nos proches et reprendre notre travail. Je suis très heureux, et j'ai du mal à exprimer ce que je ressens », a-t-il déclaré.

Il a appelé tant le gouvernement que la population à contribuer au maintien de la paix et à consolider les progrès accomplis en vue du retour à une vie normale.

Hadera, un autre passager qui s'était retrouvé bloqué à Addis-Abeba pendant la suspension des vols, s'est également réjoui de la reprise des liaisons d'Ethiopian Airlines vers Mekelle.

« Je suis très heureux que les vols d'Ethiopian Airlines vers Mekelle aient repris. J'étais bloqué à Addis-Abeba à cause de la suspension. Nous avons tous besoin de paix, et nous voulons que cette paix perdure », a-t-il déclaré.

La reprise des vols commerciaux marque une étape importante vers le rétablissement de liaisons de transport vitales vers le Tigré, dont les répercussions vont au-delà du simple transport de passagers pour toucher le commerce, les opérations humanitaires, l'accès aux soins de santé et l'activité économique régionale.

Toutefois, les passagers ont souligné que les avantages de cette connectivité rétablie dépendront d'une paix durable, de services essentiels fiables et d'un meilleur accès aux approvisionnements pour les communautés touchées par les perturbations.

Les vols vers Axoum et Shire devraient également reprendre prochainement, ce qui pourrait étendre la connectivité aérienne rétablie à d'autres parties du Tigré et faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

Pour les passagers rentrant à Mekelle, cette reprise représente à la fois un soulagement concret et un regain d'espoir quant à la possibilité de rétablir et de pérenniser la paix, la connectivité et une vie normale dans toute la région.