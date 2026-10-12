Soudan: L'ONU condamne une attaque de FSR contre le camp de déplacés au Nil Bleu faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les civils

L'ONU a condamné, samedi, une attaque menée par la milice des Forces de soutien rapide (FSR) au moyen d'un drone contre un camp de déplacés situé dans une zone sous contrôle gouvernemental, causant la mort et la blessure de dizaines de personnes.

« Il est impératif de condamner ces meurtres insensés, mais il est tout aussi nécessaire d'exiger des comptes pour ce mépris flagrant du droit international humanitaire », a déclaré Clementine Nkweta-Salami, Coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan.

Le communiqué indique que l'ONU a condamné l'attaque par drone qui a coûté la vie à au moins 31 civils -- pour la plupart des femmes et des enfants -- et en a blessé des dizaines d'autres, certains grièvement.

La Coordonnatrice résidente et humanitaire a exprimé son choc face aux informations faisant état d'une frappe de drone près d'un site de déplacés à Wad Al-Mahi, dans la région du Nil Bleu ; une zone contrôlée par les Forces armées soudanaises qui a subi plusieurs attaques au cours de la semaine écoulée. Les personnes présentes sur ce site avaient été déplacées à la suite des récentes hostilités dans les localités de Geissan et de Kurmuk.

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La responsable onusienne a précisé que les informations préliminaires font état d'au moins 31 civils tués -- majoritairement des femmes et des enfants -- et de dizaines de blessés, dont certains grièvement atteints, le bilan des victimes étant susceptible de s'alourdir. L'ONU a souligné qu'il est impératif de condamner ces meurtres insensés, mais qu'il faut également garantir que les responsables de ce mépris flagrant du droit international humanitaire rendent des comptes.

Le communiqué a également rappelé qu'une attaque tout aussi insensée avait visé, il y a une semaine, un abri pour personnes déplacées dans la ville d'El Obeid, dans l'État du Kordofan du Nord, causant la mort et des blessures à d'autres civils innocents, y compris des enfants.

Des zones de l'État du Nil Bleu sont en proie à des attaques incessantes ces dernières semaines, entraînant le déplacement de milliers de civils et exposant un nombre encore plus important d'entre eux à un risque de mort, de préjudice direct et de souffrances accrues.