Sénégal: Décès d'Aziz Seck - Omar Pène rend hommage à son « frère de route »

Depuis Paris, l'artiste Omar Pène a exprimé sa profonde tristesse après l'annonce du rappel à Dieu d'Aziz Seck, son ami et ancien compagnon au sein du Super Diamono.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le chanteur évoque une fraternité forgée par la musique et salue la mémoire d'un homme qui a marqué une partie de son parcours artistique.

La disparition d'Aziz Seck plonge Omar Pène dans une profonde affliction. Depuis Paris, où il se trouve, l'artiste a réagi à la nouvelle à travers un long message empreint d'émotion, publié sur sa page Facebook. Il y rend hommage à celui qu'il considère comme un ami, un frère de musique et un compagnon de route au sein du Super Diamono.

« C'est depuis Paris que j'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle du rappel à Dieu de mon ami, mon frère de musique et mon ancien compagnon au sein du Super Diamono, Aziz Seck », écrit-il en ouverture de son hommage.

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Pour Omar Pène, cette disparition dépasse le cadre d'une relation entre musiciens. Aziz Seck était aussi un témoin d'une histoire commune, avec qui il a partagé des moments précieux, des émotions et des combats au cours d'une aventure musicale ayant marqué leurs vies et traversé les générations.

« Aziz, ce n'était pas simplement un compagnon de musique. C'était un frère de route, un témoin de notre histoire », souligne le chanteur, évoquant les liens tissés au fil des années et les souvenirs qui demeurent malgré la séparation.

« Une partie de cette histoire qui s'en va »

Dans son message, Omar Pène mesure la portée de cette disparition pour leur parcours commun. « Aujourd'hui, c'est une partie de cette histoire qui s'en va avec toi », confie-t-il, tout en rappelant que les mélodies et les souvenirs restent vivants. Pour l'artiste, la mort ne saurait effacer les liens nés de la musique ni les moments partagés sur scène.

Le chanteur revient notamment sur ces instants où les instruments, les voix et les émotions se rejoignaient pour offrir au public le meilleur de leur art. Une fraternité artistique qui demeure, selon lui, au-delà du temps et de l'absence.

« Aziz, ton départ me fait mal.

Profondément mal », écrit-il, reconnaissant la difficulté de trouver les mots face à la douleur. Il exprime toutefois sa conviction que les artistes continuent de vivre à travers leurs oeuvres, les souvenirs qu'ils laissent et l'affection de ceux qui les ont connus.

Des condoléances à la famille culturelle

Au-delà de sa peine personnelle, Omar Pène adresse ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à tous ceux que cette disparition plonge dans le deuil. Il prie le Tout-Puissant de leur accorder la force, le courage et la patience nécessaires pour surmonter cette épreuve.

Ses pensées vont également à la grande famille du Super Diamono, dont il rappelle le rôle dans cette aventure humaine et artistique. Le chanteur associe enfin à son hommage l'ensemble de la famille culturelle sénégalaise, les artistes, les musiciens et les mélomanes qui ont apprécié la contribution d'Aziz Seck au patrimoine musical national.

Pour Omar Pène, cette disparition laisse ainsi un vide qui dépasse le cercle des proches et des anciens compagnons de scène. Elle touche une mémoire collective façonnée par la musique sénégalaise et les histoires qu'elle a fait naître.

« Tu nous quittes, mais tu ne quittes pas nos coeurs », conclut-il dans un dernier message à son frère de musique, avant de lui souhaiter de reposer en paix et d'être accueilli dans l'infinie miséricorde du Tout-Puissant.