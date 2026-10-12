Afrique: Miss Charm 2026 - Camilla Diagne, nouvelle ambassadrice du pays au Vietnam

Le 5 décembre 2026, Camilla Ndeye Ngone Diagne représentera le Sénégal à la finale de Miss Charm, à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Mannequin, entrepreneure et technicienne certifiée en covering automobile, la reine de beauté entend défendre une conception de la beauté qui valorise aussi la diversité, l'acceptation de soi et l'émancipation des femmes.

Le rendez-vous est fixé au 5 décembre 2026. Ce jour-là, Camilla Ndeye Ngone Diagne, plus connue sous le nom de Camilla Diagne, portera les couleurs du Sénégal à la grande finale de Miss Charm 2026, organisée à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. La compétition internationale se déroulera du 16 novembre au 5 décembre, avec plusieurs activités consacrées à la mode, à la culture et à la découverte. La représentante sénégalaise aura ainsi l'occasion de faire découvrir son pays à travers son parcours, son identité et ses convictions.

Officiellement désignée Miss Charm Sénégal 2026 en septembre dernier, la jeune femme aborde cette nouvelle étape avec une expérience déjà nourrie par plusieurs compétitions internationales. Son ambition ne se limite pas à la conquête d'une couronne. Elle souhaite également profiter de cette visibilité pour porter des messages qui lui tiennent à coeur et promouvoir une beauté affranchie des standards habituels.

Une habituée des scènes internationales

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Le parcours de Camilla Diagne dans les concours de beauté commence en 2018, lorsqu'elle est couronnée Miss Dakar. Cette première consécration ouvre la voie à d'autres expériences, qui lui permettent de représenter progressivement le Sénégal au-delà de ses frontières.

En 2022, elle participe à Miss Earth, aux Philippines. Deux ans plus tard, elle prend part à Miss Planet International, au Cambodge, où elle remporte le prix Top Model. En septembre 2025, elle décroche le titre de Miss Univers Sénégal et représente le pays à Miss Univers, organisé en Thaïlande en novembre de la même année.

Avec Miss Charm, la jeune femme s'apprête donc à relever un nouveau défi. Cette succession de compétitions témoigne de sa persévérance dans un univers où la préparation, la maîtrise de soi et la capacité à se distinguer comptent autant que la présentation physique.

Une femme qui refuse les limites imposées au féminin

Au-delà des podiums, Camilla Diagne possède un profil professionnel singulier. Mannequin et entrepreneure, elle est également technicienne certifiée en covering automobile, un domaine encore largement masculin. À travers ce choix, elle défend une conviction : les femmes doivent pouvoir exercer le métier de leur choix sans être enfermées dans les attentes sociales liées à leur genre.

Cette démarche donne une dimension particulière à sa participation à Miss Charm. La jeune femme entend montrer qu'une reine de beauté peut aussi être une professionnelle engagée dans un secteur technique, une entrepreneure et une voix capable de défendre des causes sociales.

Elle s'intéresse notamment à la lutte contre le body shaming, qui consiste à humilier une personne en raison de son apparence, ainsi qu'à la promotion de l'acceptation et de la dignité des personnes atteintes d'albinisme. Des engagements qui traduisent sa volonté de contribuer à une représentation plus inclusive de la beauté.

Le Sénégal à l'honneur

Placée sous le signe de l'identité culturelle, l'édition 2026 de Miss Charm entend valoriser les richesses des pays représentés, au-delà des critères physiques traditionnellement associés aux concours de beauté. Pour Camilla Diagne, cette orientation constitue une occasion de faire rayonner la culture sénégalaise sur une scène internationale.

Le 5 décembre prochain, face aux candidates venues de différents horizons, elle devra mettre en avant sa personnalité, son aisance et sa capacité à porter les couleurs nationales. Son parcours, marqué par plusieurs expériences à l'étranger et un engagement en faveur de l'acceptation de soi, constitue une partie de l'histoire qu'elle souhaite partager.

De Miss Dakar à Miss Charm, Camilla Diagne poursuit ainsi son chemin dans l'univers des concours de beauté. Au Vietnam, elle ne portera pas seulement une écharpe aux couleurs du Sénégal. Elle sera aussi appelée à incarner une identité culturelle et une vision de la femme qui revendique le droit d'exister au-delà des apparences.