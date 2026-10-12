Sénégal: Musique sénégalaise - Aziz Seck, ancien percussionniste du Super Diamono, est décédé

Ancien membre du Super Diamono entre 1975 et 1985, Aziz Seck a contribué à façonner l'identité musicale de ce groupe mythique. Reconnu pour son rôle dans l'introduction du sabar dans la musique moderne, il laisse le souvenir d'un musicien dont le talent a marqué plusieurs générations.

La musique sénégalaise est en deuil. Le percussionniste Aziz Seck est décédé ce samedi 10 octobre 2026. Figure marquante de la scène musicale nationale, il s'était particulièrement illustré au sein du Super Diamono, dont il a été l'un des percussionnistes de 1975 à 1985.

Au cours de cette décennie, il a contribué à la construction de l'identité rythmique du groupe, qui a marqué l'histoire de la musique sénégalaise. Aziz Seck est notamment reconnu pour avoir fait partie des premiers percussionnistes à introduire les sabars dans la musique moderne, participant ainsi au rapprochement entre les sonorités traditionnelles et les arrangements musicaux contemporains.

Une complicité musicale avec Lappa Diagne

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Son passage au Super Diamono a également été marqué par sa complicité avec le batteur Ousmane Diagne, plus connu sous le nom de Lappa Diagne. Leur complémentarité a contribué à donner une dynamique particulière aux compositions du groupe, dont les rythmes ont participé à forger la signature musicale.

Natif du Saloum, Aziz Seck était présenté comme un héritier de feu Aly Gueye Seck et de Massaer Mbaye. Sa carrière l'a conduit à côtoyer plusieurs figures de la musique sénégalaise, parmi lesquelles Ndiaga Samb, Adama Faye, feu Bailo Diagne, Pape Basse, Sellé Thiam, Bassirou Diagne, Baye Amadou Diagne et Aziz Dieng.

Un hommage aux anciens du Diamono et de Derklé

L'annonce de sa disparition a suscité un hommage de Mbaye Diouf, qui rappelle avoir connu le percussionniste grâce à feu Ismaela Mbaye, ancien garde du corps du président Abdoulaye Wade.

Dans son message, il a adressé ses condoléances aux anciens du Super Diamono, particulièrement à Omar Pène et à Lappa Diagne. Il a également associé à cet hommage les anciens de Derklé, notamment Papa Yaya Thiam et Papa Dia Khobe.

Avec la disparition d'Aziz Seck, la musique sénégalaise perd un percussionniste dont le parcours reste associé à une période importante de l'histoire du Super Diamono et à l'évolution des rythmes traditionnels dans la musique moderne.