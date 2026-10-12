Sénégal: Le choc des ambitions fixé au 3 janvier

Albourakh Events a fini par concrétiser l'un des chocs les plus attendus de la saison. Gris 2 (Fass-Ndakaru) et Doudou Sané (Tay Shinger) se retrouveront le dimanche 3 janvier 2027 dans un duel de poids lourds aux allures de test de grandeur.

Après plusieurs semaines de négociations autour des cachets, Baye Ndiaye, frère cadet d'Aziz Ndiaye et réputé pour son flair dans le montage des grandes affiches, a réussi à mettre d'accord les deux camps. Gris 2, le jeune frère de Gris Bordeaux, aurait réclamé un cachet conséquent, tandis que Doudou Sané acceptait le même cachet que lors de sa dernière sortie.

Le patron d'Albourakh Events oppose ainsi deux poids lourds aux trajectoires différentes, mais aux ambitions désormais convergentes.

Gris 2 compte onze combats et une seule défaite, face à Reug Reug le 15 juin 2019. Il s'est bâti un palmarès solide en dominant notamment Diagaar Diagaar, Boy Socé, Cartouche, Pakala et, plus récemment, Domou Dangou, battu le 26 mai 2024.

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Son adversaire présente un profil plus particulier. Surnommé « Kadhafi de Diofior » et poulain d'Eumeu Sène, Doudou Sané reste invaincu après onze combats, avec des victoires sur Nanou, Rhinocéros, Boy Mbour, Garga 2 ou encore Pape Mbaye 2.

Cette invincibilité est son principal atout, mais elle sera mise à rude épreuve face à un adversaire plus expérimenté dans les grands rendez-vous.

Le 3 janvier 2027, en lever de rideau du combat royal Sa Thiès (Balla Gaye) - Siteu (Lansar), les compteurs seront remis à zéro. Gris 2 cherchera à confirmer son retour au premier plan, Doudou Sané à préserver son invincibilité et à franchir un nouveau palier.