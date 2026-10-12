Tunisie: Natation - Ahmed Hafnaoui décroche trois médailles d'or en France

Le nageur tunisien Ahmed Hafnaoui a remporté trois médailles d'or lors de sa participation à l'Open des Alpes, organisé en France dans un bassin de 25 mètres, en s'imposant sur 400, 800 et 1 500 mètres nage libre.

Le champion olympique et du monde a signé un chrono de 3 min 43 sec 09 sur 400 mètres nage libre, avant de remporter le 800 mètres en 7 min 48 sec 69. Cette dernière performance lui a permis de réaliser les minima B pour les Championnats du monde de natation en bassin de 25 mètres, selon les informations communiquées à l'occasion de cette compétition.

Hafnaoui a complété son parcours par une victoire sur 1 500 mètres nage libre, avec un temps de 15 min 03 sec 12, devançant ses concurrents d'environ 20 secondes.

Ce triplé constitue un résultat encourageant pour le nageur tunisien dans la perspective de ses prochaines échéances internationales. Ses performances sur les trois distances témoignent d'une participation réussie à cette compétition française.

Champion olympique du 400 mètres nage libre aux Jeux de Tokyo 2020 et champion du monde du 800 et du 1 500 mètres nage libre en 2023, à Fukuoka, au Japon, Ahmed Hafnaoui entend retrouver son meilleur niveau et renouer avec les podiums internationaux.