Sénégal: Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU - Le pays réaffirme son attachement à la position africaine commune

Dakar — Le Sénégal a de nouveau fait part de son attachement à la position africaine commune d'exigence d'une représentation équitable du continent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, réaffirmée à l'issue d'une réunion ministérielle clôturée dimanche à Tripoli, a appris l'APS de source officielle.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a conduit la délégation du Sénégal, à la 14e réunion ministérielle du C-10, le Comité des dix chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies organisée samedi et dimanche dans la capitale libyenne, a notamment indiqué la diplomatie sénégalaise.

La participation de la délégation sénégalaise à cette réunion, traduit l'attachement du pays à la position africaine commune dans le débat sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, souligne le ministère en charge des Affaires étrangères dans une note rendue publique dans la foulée de l'achèvement des travaux.

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"Les conclusions de Tripoli réaffirment l'exigence d'une représentation équitable de l'Afrique, rejettent toute forme de siège permanent de second rang et appellent à des avancées concrètes pour réparer l'injustice historique faite au continent", peut-on y lire.

Cette réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts continus consentis par l'UA, pour impulser le processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de corriger les déséquilibres historiques caractérisant le système de gouvernance mondiale, font valoir les organisateurs de la réunion.

Il s'agit notamment de garantir une représentation africaine juste et équitable au sein de cet organe onusien central, conformément aux aspirations du continent africain et à ses positions communes concernant la réforme du système multilatéral, a-t-on appris de même source.