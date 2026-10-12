Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Boulaye Dia signe un doublé, plusieurs internationaux sénégalais buteurs en club

Dakar — L'international sénégalais Boulaye Dia s'est illustré ce week-end en inscrivant un doublé avec Rennes, tandis que ses compatriotes Nicolas Jackson, Pathé Mboup, Bamba Dieng et Ibrahima Cissé ont également trouvé le chemin des filets dans leurs championnats respectifs.

Recruté cette saison par Rennes, troisième de Ligue 1 française, en provenance de la Lazio Rome (Italie), Boulaye Dia a débloqué son compteur avec le club breton en inscrivant deux buts en l'espace de deux minutes, aux 92e et 94e mn, lors de la 6e journée du championnat.

Entré en jeu à la 77e mn, l'attaquant sénégalais, de retour de la trêve internationale avec les Lions, met ainsi fin à plusieurs mois sans marquer. Son dernier but remontait au 4 mars 2026, en Coupe d'Italie.

Dans le même championnat, Pathé Mboup s'est également distingué avec Brest. L'attaquant sénégalais de 23 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la large victoire de son équipe face à Angers (5-1).

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De son côté, Monaco, avec Lamine Camara, a été tenu en échec (2-2) par Toulouse. Les Sénégalais Abdallah Sima, de Lens, et Moussa Niakhaté, de Lyon, blessés lors de la trêve internationale, ont manqué le match opposant leurs deux équipes. Les Sang et Or de Lens se sont imposés par 2 buts à 1.

Pape Demba Diop, qui évolue à Strasbourg, a inscrit un but contre son camp lors de la défaite de son équipe face à Nice, où le gardien sénégalais Yehvann Diouf était titulaire. Antoine Mendy, qui évolue également dans le club niçois, était absent sur blessure.

En Angleterre, Nicolas Jackson s'est illustré samedi lors de la 6e journée de Premier League en marquant avec Aston Villa face à Brentford (2-2). L'attaquant de 25 ans, arrivé cet été au sein du club de Birmingham, a inscrit son troisième but toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe.

Titulaire avec Manchester City, Iliman Ndiaye a participé dimanche à la large victoire des Citizens face à Liverpool (3-0), à Anfield. L'attaquant sénégalais a quitté ses coéquipiers à la 53e minute.

Crystal Palace, avec Ismaïla Sarr entré en jeu à la 83e minute, s'est également imposé, en battant Nottingham Forest (3-1). En l'absence de Habib Diarra, blessé, Sunderland a été battu à domicile par Brighton (3-0). De son côté, Hull City, avec Nobel Mendy titulaire, a concédé le nul (2-2) face à Everton.

En Arabie saoudite, Sadio Mané s'est illustré en délivrant une passe décisive lors de la victoire d'Al-Nassr (3e) face à Al-Diriyah (3-0).

En Belgique, Ibrahima Cissé, sociétaire de La Gantoise, a inscrit un but lors de la victoire de son équipe face à Zulte Waregem (2-0), à l'occasion de la 8e journée de Pro League. Son compatriote Malick Mbaye, qui évolue à Zulte Waregem, a été expulsé à la 74e minute.

En République tchèque, El Hadji Ndiaye, qui évolue à Artis Brno, a également marqué lors de la 10e journée de la Chance Liga. Son équipe s'est imposée (4-2) face à Hradec Králové. Il s'agit de son deuxième but de la saison.

En Serbie, Bamba Dieng a contribué au succès de l'Étoile rouge de Belgrade, leader du championnat, face à Radnički 1923 (3-0), lors de la 11e journée de la Super Liga. L'attaquant sénégalais a inscrit son deuxième but de la saison avec le club serbe.

En Tanzanie, Libasse Guèye s'est illustré en délivrant une passe décisive avec Simba SC, leader du championnat, lors de la 6e journée de la Ligi Kuu Bara.