Sénégal: Saint-Louis - Plus de 600 kits scolaires remis à des élèves socialement démunis

Saint-Louis — Un lot de 603 kits scolaires a été remis, à la veille de l'ouverture des classes, à des élèves issus de familles socialement défavorisées, a affirmé Gora Seye, président de l'association Unis pour la promotion et la protection de la famille (U2PF).

"Nous avons pris l'initiative, cette année, de descendre directement sur le terrain pour aller à la rencontre des élèves et de leurs familles", a déclaré M. Seye.

L'association a ciblé particulièrement les orphelins, les enfants handicapés ou à ceux dont les parents souffrent de maladies graves, afin de soulager les familles à la veille de l'ouverture des classes.

Il estime qu'un "enfant qui commence l'année sans cahier, sans stylo ou avec un matériel insuffisant est un enfant psychologiquement fragilisé et complexé face à ses camarades".

Selon lui, "le kit complet efface cette différence visible et rétablit l'équité dès le départ".