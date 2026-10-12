Sénégal: Diourbel - 300 kits scolaires remis aux élèves ayant participé aux cours de vacances

Diourbel, 11 oct (APS) - Trois cents kits scolaires ont été remis, dimanche , aux élèves ayant participé aux cours de vacances à l'école Keur- Mbaye Sarr, dans le cadre d'une initiative visant à accompagner les apprenants et à alléger les dépenses des familles à la rentrée scolaire.

"Nous avons décidé d'accompagner les élèves à la fin des cours de vacances", a indiqué le directeur du Centre "Ginddi (Centre d'accueil, d'information et d'orientation pour enfants en situation difficile)" , Cheikh Thioune et responsable de l'initiative, précisant que les 300 kits ont été distribués aux bénéficiaires, répartis en deux catégories, dont une destinée à des élèves ayant des besoins spécifiques.

Cette action vise à soulager les parents face aux dépenses importantes occasionnées par la rentrée des classes, a-t-il expliqué, annonçant la poursuite de telles initiatives.

Cheikh Thioune a souligné que leur démarche s'inscrit dans les orientations du président de la République, qui les a exhortés à recueillir les préoccupations des populations et à apporter des solutions concrètes.

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"On va le faire avec les femmes", a-t-il promis, réaffirmant leur volonté de poursuivre les actions de proximité au bénéfice des populations.