Sénégal: Kaolack - 300 kits scolaires distribués à des élèves de la commune de Sibassor

11 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le directeur de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Alassane Diallo, a distribué samedi 300 kits scolaires à des élèves de la commune de Sibassor, dans la région de Kaolack (centre), pour un montant global de deux millions de francs CFA.

"Cette année, nous avons privilégié la consistance des kits plutôt que le nombre de bénéficiaires, afin de soulager davantage les parents", a expliqué M. Diallo, soulignant les difficultés financières auxquelles les familles sont confrontées à chaque rentrée scolaire.

"Nous sommes des pères de famille et nous sommes conscients des difficultés auxquelles les parents sont confrontés, notamment dans les zones rurales," a-t-il ajouté, présentant cette initiative comme une contribution à l'égalité des chances et à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves issus de familles modestes.

Au-delà du soutien à l'éducation, Alassane Diallo a également annoncé des démarches de plaidoyer en faveur du renforcement des équipements de quatre postes de santé de la commune de Sibassor, afin d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations.

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