Sénégal: Diender - 18 ASC subventionnées à plus de 6 millions de FCFA

Diender — La municipalité de Diender dans le département de Thiès (ouest) a octroyé des subventions d'un montant global de plus de six millions de francs CFA à 18 associations sportives et culturelles (ASC), a appris l'APS du premier adjoint au maire de cette commune, Amadou Mame Diop.

"La subvention aux 18 ASC [s'élève à] plus de 6 millions de francs CFA", a informé Amadou Mame Diop, lors de la finale de la zone 8 B de Diender, une commune du département de Thiès, remportée par l'ASC Saraba de Keur Matar sur Diant-bi de Diender, à l'issue d'une séance des tirs aux buts.

"Les 18 ASC ont reçu chacune 200.000 francs [CFA] de subvention", a-t-il indiqué, précisant que la zone elle-même chargée de l'organisation de ce tournoi populaire de football communément appelé "navétanes", a reçu "700.000 FCFA".

M. Diop a précisé que la subvention a aussi couvert l'achat de lots de maillots, de ballons et des deux trophées remis aux vainqueurs des finales chez les seniors et les cadets.

S'y ajoutent les récompenses décernées au meilleur gardien, au meilleur buteur et au meilleur joueur.

Il a annoncé, par ailleurs que le stade communal de Diender sera inauguré avant le début de la prochaine édition des "navétanes".