Sénégal: Le ministre de la Santé rend hommage au directeur de l'hôpital régional de Matam décédé dans un accident

Matam, 11 oct (APS) - Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Ibrahima Sy, a rendu hommage, dimanche, au directeur de l'hôpital régional de Matam, le docteur Ibrahima Sow, décédé dans un accident de la circulation survenu samedi sur la route nationale numéro 2 (RN2), entre Pété et Galoya, dans le département de Podor.

Lors de la cérémonie de levée du corps, le ministre a salué les qualités humaines et professionnelles du défunt, qu'il a décrit comme un homme "gentil, humble, simple, discret et généreux".

"C'est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup, marqué", a-t-il déclaré, soulignant l'engagement du médecin et sa capacité à faire face aux nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées les structures sanitaires.

Le ministre a rappelé avoir nommé le docteur Ibrahima Sow à la tête de l'hôpital régional de Matam en raison de son parcours professionnel et de son engagement au service de la santé.

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Il s'est dit convaincu, dès sa nomination, que le médecin pouvait contribuer à améliorer le fonctionnement de cette structure sanitaire.

Dr Ibrahima Sy a également mis en exergue la compréhension dont le défunt faisait preuve face aux contraintes du système de santé, marqué notamment par l'importance des besoins et les limites des ressources disponibles.

Le ministre a invité les acteurs du secteur à s'inspirer des qualités humaines et professionnelles du défunt, estimant que son parcours mérite de servir de modèle aux agents de santé.

M. Sy a, par ailleurs, présenté les condoléances du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du personnel du ministère à la famille du défunt, à ses collaborateurs ainsi qu'à la communauté médicale.

Le docteur Ibrahima Sow a perdu la vie dans un accident de la circulation alors qu'il revenait de Ndioum, où il avait pris part, avec deux autres responsables sanitaires, au lancement officiel de la campagne de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Les directeurs des hôpitaux d'Ourossogui et d'Agnam ont été blessés dans cet accident.

Le ministre a exprimé sa compassion à l'ensemble du personnel de santé, soulignant la douleur ressentie par ses collègues face à la disparition de l'un des leurs.

Différentes personnalités dont le gouverneur de la région Said Dia, le préfet de Matam Modou Thiam, le directeur régional de la santé Bayal Cissé, amis, parents, proches, collaborateurs ont pris part à la cérémonie de la levée du corps à la morgue de l'hôpital régional de Matam.