Sénégal: Le pays 'condamne avec la plus grande fermeté' l'attaque meurtrière contre l'aéroport de Riyad

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère en charge des Affaires étrangères, a "condamné avec la plus grande fermeté" l'attaque meurtrière menée, samedi, contre l'aéroport international King Khaled de Riyad, exprimant sa "profonde compassion" et son "entière solidarité" au gouvernement et au peuple du royaume d'Arabie saoudite.

"Le Gouvernement de la République du Sénégal a appris avec consternation l'attaque meurtrière perpétrée le 10 octobre 2026 par des rebelles houthis du Yémen contre l'aéroport international King Khaled de Riyad, en Arabie saoudite, ayant occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et fait plusieurs centaines de blessés", réagit le ministère de l'Intégration, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans un communiqué rendu public dimanche.

Au moins 12 personnes ont été tuées et 309 blessées dans l'attaque contre l'aéroport de Riyad, la plus meurtrière en plus de dix ans dans le royaume, ont confirmé les autorités saoudiennes, qui accusent les houthis du Yémen.

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"En cette douloureuse circonstance, le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence et exprime sa profonde compassion et son entière solidarité au Gouvernement et au peuple du Royaume frère d'Arabie saoudite", rapporte le communiqué.

Le Sénégal adresse en même temps ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et formule des voeux de prompt rétablissement aux blessés.