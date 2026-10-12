Sénégal: Tivaouane - Deux morts dans une collision entre une moto Jakarta et un camion

Tivaouane — Deux personnes ont perdu la vie samedi à Tivaouane, dans une collision entre une moto de type Jakarta et un camion-plateau, a appris l'APS, de source sécuritaire.

L'accident de la circulation survenu vers 22 h 30 à hauteur du centre hospitalier Seydi El Hadji Malick Sy, a impliqué une moto transportant deux jeunes âgés respectivement de 19 et 21 ans et un camion.

Selon les informations recueillies, les deux passagers de la moto, grièvement blessés suite au choc, ont été évacués par les sapeurs-pompiers de Tivaouane à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, où ils ont succombé à leurs blessures.

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue au commissariat urbain de Tivaouane, dans le cadre d'une enquête ouverte, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.