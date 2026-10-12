Sénégal: Mbour - Signature d'une charte pour protéger les enfants contre les abus en perspective des JOJ Dakar 2026

Mbour — Le ministère de la Justice, le ministère du Tourisme et les acteurs du secteur touristique ont signé, samedi, une charte visant à renforcer la prévention des abus et de l'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué le directeur des Droits humains Julien Ngane Ndour.

"L'objectif de cette charte, c'est vraiment de nous engager, d'identifier les responsabilités de chaque département, chaque structure, mais aussi chaque département ministériel", a expliqué M. Ndour, en marge d'une randonnée pédestre organisée à Saly, dans le département de Mbour, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la protection des enfants.

Il a souligné que cette démarche se veut préventive, compte tenu de la forte affluence touristique attendue au Sénégal à l'occasion des JOJ Dakar 2026, dont Saly fait partie des villes hôtes.

Il a précisé que l'initiative ne vise pas à stigmatiser le secteur touristique, dont il a rappelé l'importance pour l'économie sénégalaise, mais à mobiliser l'ensemble des acteurs pour prévenir les situations susceptibles de porter atteinte aux droits et à la sécurité des enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur de la Réglementation touristique, Ndéné Ndao, a, pour sa part, appelé les professionnels du secteur à faire preuve de vigilance durant les JOJ Dakar 2026 et au-delà, en signalant toute situation suspecte dans les hôtels, les agences de voyages et les autres espaces touristiques.

"Le devoir de signalement et de vigilance incombe à tous les opérateurs", a-t-il déclaré, soulignant que "la protection des enfants relève d'une responsabilité collective impliquant les institutions, les professionnels du tourisme, les communautés et les familles".

De son côté, Aminata Kébé, experte en droits de l'homme et genre au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et coordinatrice régionale du Projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV), a présenté la randonnée comme l'aboutissement de deux journées de formation et d'échanges avec les acteurs locaux, régionaux et les organisations de la société civile.

Elle a souligné l'importance de la coordination entre les pays de la sous-région, en particulier le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, couverts par le projet PAPEV, afin de mieux harmoniser les actions de protection des enfants.

La charte signée vise ainsi à préciser les rôles et les responsabilités des différents services et acteurs engagés dans la prévention, la sensibilisation et la protection des enfants, dans une dynamique de mobilisation collective à l'approche des JOJ Dakar 2026.