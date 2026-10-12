Sénégal: Entrepreneuriat - 50 participants formés à la structuration des entreprises

Dakar — Cinquante entrepreneurs et porteurs de projets, dont une majorité de femmes, ont achevé une session du programme Business Master, axée sur la structuration et la gestion des entreprises, a indiqué samedi à Dakar son organisatrice, Aminata Ndao Sall.

La formation, portée par The Million Within Academy, vise à renforcer les compétences des participants en gestion, marketing, vente, leadership et mise en place de procédures opérationnelles.

"L'objectif principal du Business Master, c'est la structuration. Nous voulons permettre aux entrepreneurs de mieux organiser leurs activités et de mettre en place des systèmes leur permettant de déléguer efficacement", a expliqué Mme Sall, lors de la cérémonie de graduation.

Selon elle, la formation s'adresse aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux personnes désireuses de créer et de structurer une activité. Elle est accessible aux personnes sachant lire et écrire, sans exiger nécessairement un diplôme universitaire.

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"Une personne peut être très intelligente et avoir des compétences sans avoir le baccalauréat. Cela signifie qu'elle ne peut pas évoluer dans le monde professionnel", a-t-elle soutenu, estimant que l'acquisition de compétences pratiques peut contribuer à améliorer la gestion des activités entrepreneuriales.

Mme Sall a également annoncé des activités à l'international, notamment un déplacement en Chine destiné à accompagner des participants dans leurs démarches de sourcing auprès de fabricants, ainsi qu'une prochaine session à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Sur les 50 participants, 35 ont suivi la formation en présentiel et 15 en ligne.

Parmi les récipiendaires, Kadiatou Kanté, spécialisée dans le coaching en développement personnel, a souligné que la formation lui a permis de mieux structurer ses offres, de définir sa clientèle cible et d'améliorer sa stratégie commerciale.

Elle compte mettre en pratique ces acquis pour développer son activité et améliorer la gestion de ses ressources.

Lancée en 2024, la formation s'adresse aux entrepreneurs et aux porteurs de projets, sans exigence de diplôme universitaire, les organisateurs privilégiant les aptitudes à lire, à écrire et à assimiler les enseignements.