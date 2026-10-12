Afrique: JOJ DAKAR 2026 - Kaolack accueille la flamme olympique, 'un symbole d'espoir et de fraternité pour la jeunesse'

Kaolack — La ville de Kaolack (centre) a accueilli la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement historique que l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a présenté comme un symbole d'espoir, de fraternité et de rassemblement.

M. Kamara a invité les jeunes à s'approprier les valeurs de l'olympisme.

"L'accueil de cette flamme n'est pas simplement une cérémonie protocolaire. Il constitue un moment de communion nationale, un appel au rassemblement et une invitation faite à notre jeunesse à croire en son potentiel", a-t-il déclaré, samedi, lors de la cérémonie organisée à Coeur de ville.

Plusieurs activités sportives et culturelles étaient au menu de cette cérémonie après le parcours de la flamme dans quelques artères de la ville dans une ambiance festive.

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Au nom des populations de la région et du gouverneur, Mamadou Habib Kamara a souligné la portée symbolique de cet événement qui, selon lui, inscrit le Sénégal et l'Afrique dans une nouvelle page de l'histoire olympique.

Il a rappelé que la flamme incarne notamment l'excellence, le respect, l'amitié, le dépassement de soi et la solidarité.

S'adressant aux jeunes de Kaolack, il les a exhortés à cultiver le goût de l'effort, la discipline, la persévérance et la patience, estimant que ces valeurs sont essentielles pour leur permettre de prendre pleinement part à la construction de l'avenir du pays.

Pour sa part, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a évoqué son expérience de porteur de la flamme olympique à Londres, en 2012, pour illustrer la force fédératrice de ce symbole.

Il a raconté avoir été encouragé par une foule composée de personnes qu'il ne connaissait pas, une expérience qui l'a profondément marqué.

"Je portais la flamme dans ma main, mais aussi une foule qui avait allumé une flamme dans mon coeur," a-t-il témoigné, établissant un parallèle entre cette expérience et l'enthousiasme suscité par le passage de la flamme olympique de la jeunesse au Sénégal.

Serigne Mboup a exprimé le souhait que l'événement contribue à éclairer le chemin de la jeunesse sénégalaise et à former une génération capable de participer à la transformation du pays.