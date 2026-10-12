Sénégal: Fatick - Un individu interpellé pour trafic illicite d'hydrocarbures et d'autres délits

Fatick — Un conducteur de taxi clandestin, mis en cause dans un trafic illicite de produits pétroliers, notamment de gasoil, combiné à un transport irrégulier de passagers et à un défaut de permis de conduire de catégorie D, a été interpellé par des éléments de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick (centre-ouest), a appris l'APS dimanche d'une source policière.

L'opération qui a permis d'interpeller cet individu fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant l'existence d'un réseau de trafic illicite de gasoil, établi au quartier Peulga à Fatick et animé par un chauffeur de taxi "clando", précise un communiqué de la Police nationale.

Un dispositif de surveillance et de filature a ainsi été immédiatement déployé autour du suspect et de son domicile. Une stratégie qui semblait fructueuse, puisque le 11 août 2026, à 12h 20, une descente de police a été effectuée sur les lieux pour procéder à son interpellation.

Mais, le suspect, sentant l'étau se resserrer autour de lui, a pris la fuite, en escaladant le mur de clôture de son habitation, explique le communiqué de la Police nationale.

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La perquisition des lieux a permis de réaliser d'importantes saisies dissimulées dans un espace aménagé à l'arrière-cour de la maison : 15 bidons de 20 litres remplis de gasoil, 74 bidons de 20 litres vides, attestant d'un écoulement régulier du produit sur le marché noir, selon la même source.

Un autre individu trouvé sur place a été interpellé avant d'être relâché à l'issue de son audition, en raison de l'insuffisance de charges retenues contre lui.

Les investigations menées par la suite ont permis d'établir formellement que le propriétaire du produit saisi et de cette activité illicite était bel et bien le chauffeur de taxi recherché.

Près de deux mois plus tard, le mercredi 7 octobre 2026 dernier, à 09h 55, à l'issue d'une planque et d'investigations poussées, le mis en cause a été intercepté et arrêté à bord de son véhicule de marque Peugeot 307, à la sortie de la ville en direction de Diakhao.

Conduit au poste de police, une somme d'argent provenant de son commerce illicite a été saisie sur lui. Interrogé sommairement sur ses agissements, il a reconnu les faits, révélant s'adonner à ce trafic illicite depuis bientôt trois ans.

Concernant l'approvisionnement, il a avoué se ravitailler auprès de camions-citernes et d'autres véhicules intervenant dans des chantiers de travaux d'intérêt public, renseigne la note.