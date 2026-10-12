Sénégal: Tattaguine - 750 personnes consultés et 121 femmes dépistées lors d'une caravane médicale

11 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Une caravane médicale de deux jours, organisée par l'Association Sine Santé et la municipalité de Tattaguine, a permis à 750 personnes de bénéficier de soins médicaux gratuits, en même temps que le dépistage de 121 femmes pour les cancers du sein et du col de l'utérus, a appris l'APS des initiateurs.

"Ces deux journées de consultations médicales gratuites avaient pour objectif de rapprocher les services de santé des populations et de contribuer à la prévention et au dépistage de certaines maladies", a expliqué le maire de Tattaguine, une commune de la région de Fatick, Ibou Ndiaye.

Douze cas suspects de cancers du sein et du col de l'utérus ont été détectés, a indiqué M. Ndiaye, annonçant la mise en place d'un comité de suivi en collaboration avec l'Association Sine Santé pour assurer leur prise en charge optimale.

"Ce comité aura pour mission d'assurer le suivi des personnes concernées, de faciliter leur accès aux examens complémentaires nécessaires et de les orienter vers une prise en charge médicale adaptée si les résultats des tests sont confirmés", a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur APS.

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