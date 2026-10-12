Togo: Après Facebook, voici Footbook

11 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Une startup togolaise vient de lancer Footbook, un réseau social consacré au football. La plateforme veut réunir joueurs, clubs, recruteurs, agents, journalistes et supporters, et donner plus de visibilité aux jeunes talents.

Footbook propose un fil d'actualité spécialisé, des vidéos courtes, des salons de discussion pendant les matchs et une messagerie privée.

Le réseau abrite aussi une place de marché où se retrouvent des professionnels du secteur : préparateurs physiques, kinésithérapeutes, analystes vidéo. Clubs et recruteurs peuvent y publier des offres et recevoir des candidatures.

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