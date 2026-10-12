Togo: Femmes de ménage - Indispensables, souvent mal payées

Dans de nombreux foyers togolais, quelqu'un s'occupe de la maison pendant que les autres partent travailler. Ce quelqu'un est le plus souvent une femme de ménage. Sans elle, des parents ne pourraient pas tenir leurs horaires, ni des cadres leurs journées. Son travail rend le leur possible, mais il reste peu reconnu.

Payées souvent très peu, ces employées n'ont pas de cadre juridique propre qui fixe leur salaire, leurs horaires ou leurs congés. Les abus sont fréquents. Leur situation évolue, mais elle reste préoccupante.

Face à ce constat, le ministère des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance a lancé un programme de professionnalisation du secteur. L'objectif : mieux encadrer le métier, améliorer les conditions de travail et ouvrir à ces personnes une protection sociale.

Reste à savoir ce que le programme changera dans la vie des employées, et chez les employeurs, pour qui ce travail est trop souvent considéré comme allant de soi.