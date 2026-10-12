Ile Maurice: Martin kretz - «Nous sommes à un tournant sur le marché de l'immobilier de prestige»

interview

Après la Belgique, la Suisse et la France, l'agence Kretz, qui est dans l'immobilier de luxe, a ouvert sa succursale locale à Péreybère, le vendredi 9 octobre. Martin Kretz, qui s'est fait connaître avec l'émission L'Agence, parle de la demande soutenue du marché.

Vous avez installé l'agence Kretz dans une maison-bureau à Péreybère. C'est plus une villa où on se sent bien tout de suite. C'est aussi ce sentiment-là que vous allez proposer à vos clients ?

Ce n'est pas une agence classique. La première particularité, c'est que c'est une maison. Ce qu'on voulait en imaginant ce lieu, c'est qu'ils puissent se sentir en confiance, que ce soit convivial. Qu'ils puissent arriver comme chez des amis et qu'on puisse parler tranquillement de leur projet immobilier.

Pourquoi la destination Maurice ? Vous aviez déjà tourné un épisode de l'émission L'Agence (NdlR : diffusée en France sur TMC, et en streaming sur TF1 et Netflix)

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On vient ici avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité. On adore profondément ce que Maurice a à offrir : la qualité de vie, les paysages, les resorts. Les biens que vous avez sont très différents et on a la chance d'en avoir certains à la vente aujourd'hui. Tout ça explique pourquoi on a autant de familles, de clients internationaux qui souhaitent investir ici.

Il y a une vraie demande ?

Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Maurice a franchi un cap. Maurice n'est plus vu uniquement comme une destination de vacances. On a des clients qui ont de plus en plus envie de s'installer ici à l'année. Et on comprend quand on voit le cadre de vie. De temps en temps, je me demande ce que je fais à Paris.

Donc même vous, vous allez vous installer ici

Pourquoi pas ? [rire] L'avenir nous le dira.

Vous avez parlé de changement. Ce qui a été modifié dans la loi c'est la limite de 500 000 dollars qui a été enlevée depuis le 1er juin dernier (NdlR : seuil auparavant fixé pour l'achat d'immobilier par des étrangers). L'investissement qui n'est plus sujet à une limite, est-ce un facteur qui explique pourquoi votre agence s'installe ici ?

Tout à fait. Cette nouvelle loi permet justement d'attirer de plus en plus de clients internationaux et on le ressent déjà dans les demandes.

Vous êtes à la fois agent immobilier et animateur télé, on peut imaginer une saison d'émission à Maurice, montrant les biens qui seront achetés ici ?

On rêverait de tourner un épisode ici. On en a déjà tourné un pour un autre programme qui s'appelait L'Agence : nouvelles destinations. Il y a tout ici pour faire un très bel épisode dans la prochaine saison, qui sera la huitième. Là, on est en train de terminer la saison 7, mais en saison 8, peut-être qu'on reviendra tourner ici, oui.

L'achat d'immobilier par des étrangers est encadré légalement. Les acheteurs potentiels peuvent se porter acquéreurs soit dans les Integrated Resort Scheme (IRS), les smart cities ou les Property Development Scheme (PDS). Dans quel segment vous positionnez-vous exactement ? On est dans quels budgets ?

Nous sommes capables de vendre des biens qui commencent à 500 000 euros (NdlR : environ Rs 26,6 millions) jusqu'à 20 millions, 25 millions de dollars (NdlR : environ Rs 949,2 millions à Rs 1.1 millards). On sait vendre de l'ultra-luxe, on sait tout vendre, même si c'est pas la même typologie de clients, bien évidemment. Il faut s'adapter à tous les clients. Mais l'accompagnement sur mesure, c'est vraiment quelque chose qui est important chez Kretz. On accompagne nos clients, pas seulement dans la recherche d'un bien immobilier, mais dans la recherche d'un cadre de vie. Et ici, il y a de quoi faire.

Vous avez mentionné le chiffre de 25 millions de dollars, il y a ce type de biens à Maurice ?

Il y a quelques villas qui sortent du lot, mais la moyenne de transactions qu'on vise est autour d'un million, ou entre 500 000 et 1 500 000, à peu près. Si on arrive à vendre des villas au-dessus de 10 millions, ce sera du plus.

Ce type de villas serait plus disponible dans les smart cities ?

Non, c'est dans des résidences, les resorts ultra-luxe. Il y a aussi des maisons neuves qui viennent d'être construites avec toutes les prestations qu'on peut imaginer autour.

L'agence Kretz à Maurice, c'est aussi de la création d'emplois. Cela représente combien de postes ?

On a une équipe locale qui connaît parfaitement le marché. On s'appuie sur des agents qui vivent ici depuis plusieurs années, qui comprennent comment fonctionnent les Mauriciens. On a une équipe de trois agents. L'année prochaine, on sera cinq et on aura peut-être une dizaine d'agents sur l'île d'ici deux ans.

Quand vous dites «comprendre parfaitement le marché local», quelle est la première chose qu'il faut comprendre avant de s'installer ici ?

Il faut comprendre comment vivent les Mauriciens. Vous avez une identité qui est quand même assez forte. Vous avez tout en fait ici, et c'est une île en plus. Donc, on ne comprend pas les codes tout de suite. Quand on a des clients internationaux et des familles qui souhaitent s'installer ici, il faut les accompagner. Au début, ça passe souvent par une location. Et puis après, ils tombent amoureux de Maurice et ils veulent acheter et s'installer définitivement ici.

Vous réfléchissez à l'implantation de l'agence à Maurice depuis combien de temps ? Il y a eu une étude de marché préalable ?

Tout à fait. On aime vraiment cette île profondément. On vient passer depuis toujours des vacances en famille ici.

Depuis toujours, c'est depuis ?

Ma nounou à l'époque était mauricienne. C'est elle qui m'a élevé avec mes trois frères, qui nous préparait des très bons petits plats mauriciens. Je m'en souviens.

On peut citer son nom ?

Madina.

Il n'y a pas de hasard, alors.

Il n'y a pas de hasard. Elle nous parlait de son pays depuis toujours. On est venus assez tôt en famille, avec elle d'ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel sur le marché immobilier de prestige ici, qu'on était à un tournant, qu'on avait de plus en plus de demandes. Et comme nous avons un réseau international, on partage entre agents. On est plus de 150 agents maintenant en France et à l'étranger. Quand on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandes ici, c'est pour ça qu'on a ouvert à Maurice.

Est-ce que l'après Covid-19 a été un tournant aussi ?

Oui c'est vrai qu'il y avait un avant-Covid et un après-Covid. On a beaucoup de clients qui ont voulu quitter la France.

Ce mouvement-là continue ?

Il continue aujourd'hui, avec des gens qui ont envie de changer de vie complètement, qui ont envie de plus d'espace, qui en ont marre du métro-boulot-dodo. On a beaucoup de clients qui sautent le pas.

Vous avez parlé de l'hospitalité locale, mais que diriez-vous à un Mauricien qui a des craintes que l'installation d'une agence comme la vôtre fasse encore grimper le prix de l'immobilier sur le marché ?

On est sur un créneau d'immobilier de prestige, au-dessus de sept, huit millions d'euros (NdlR : Rs 372,6 millions à Rs 425,8 millions). C'est des clients qui en général sont un peu les mêmes, qui achètent, à l'île Maurice pour quelques années, qui repartent pour une autre destination. Après, c'est vrai qu'on est là pour accompagner des clients et leur trouver des maisons qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement mauricien, sans le dénaturer. C'est important pour nous. On est prêts aussi à accompagner des Mauriciens dans leur recherche immobilière.

Mais vous ne répondez pas sur l'impact que des agences comme la vôtre ont sur les prix ici.

Les prix ici, depuis quelques années, stagnent. Il y a des prix qui explosent, mais c'est sur des biens vraiment très haut de gamme, au-dessus de huit millions. Et il y a quand même pas mal d'offres aujourd'hui qui permettent d'avoir une stagnation au niveau des prix, avec des programmes neufs toujours plus nombreux.