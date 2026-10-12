Ile Maurice: La Swami Vivekananda SSS finaliste avec son projet «Eco-Coast»

La Swami Vivekananda State Secondary School (SSS) de Souillac a franchi une nouvelle étape sur la scène internationale. L'établissement mauricien a été sélectionné parmi les finalistes de la catégorie High School du Zayed Sustainability Prize, prestigieuse distinction mondiale décernée par les Émirats arabes unis consacrée aux solutions durables, innovantes et à fort impact. L'établissement figure parmi les trois établissements retenus pour représenter l'Afrique subsaharienne.

Cette sélection récompense le projet Eco-Coast : Restauration côtière fondée sur la flore, porté par les élèves Sharika Sampat, Christella Favory, Taneesha Ruhomauly et Shaina Gour, avec l'accompagnement de leurs enseignants, Shivam Singh Gukhoul, Shameem Burakuth et Sameer Deensah.

(De g. à dr.) Sharika Sampat, Christella Favory, Taneesha Ruhomauly et Shaina Gour.

L'idée d'Eco-Coast est née d'un constat observé sur les plages vulnérables du sud de Maurice : une érosion sévère qui expose les racines des arbres, dégrade les habitats côtiers, menace la biodiversité et fragilise la stabilité naturelle du littoral. Inspirés par l'engagement de Sheikh Zayed en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement, les élèves ont cherché une réponse reposant sur la science et la nature.

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Au coeur du projet se trouve l'Ipomoea pes-caprae, communément appelée liane batatran, une plante côtière rampante et résistante capable de contribuer à la fixation et à la stabilisation des environnements sableux. Eco-Coast prévoit quatre axes : la création d'un pôle de propagation dans des serres durables, la restauration de 12 à 15 sites vulnérables du littoral sud, la mise en place de cinq mini-pépinières satellites dans des écoles partenaires, et la mobilisation des pêcheurs, vendeurs de plage et habitants.

L'approche se veut résolument bottom-up, c'est-à-dire dirigée par les jeunes et fondée sur la participation communautaire. Au lieu de miser uniquement sur des infrastructures lourdes, le projet entend multiplier cette plante côtière grâce à des techniques contrôlées de laboratoire, avant son acclimatation en serre et sa plantation sur les sites ciblés.

Anand Pultoo, l'«Acting Rector» de la Swami Vivekananda SSS.

Pour Anand Pultoo, Acting Rector de la Swami Vivekananda SSS, cette sélection est une source d'«immense fierté» pour l'ensemble de la communauté scolaire. Il estime que cette reconnaissance récompense «le travail, la créativité, l'engagement et la persévérance» des élèves et des enseignants. Selon lui, une victoire permettra également de mobiliser davantage de soutien local et national afin d'amplifier les efforts de restauration des côtes et de laisser «un héritage significatif pour les générations futures».

Créé en 2008, le Zayed Sustainability Prize rend hommage à cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis, et à son engagement en faveur de la préservation de la nature et du développement humain. Depuis sa création, le prix affirme avoir eu un impact positif sur plus de 411 millions de personnes. Son fonds global s'élève à 5,9 millions de dollars américains.

(De g. à dr.) Shivam Singh Gukhoul, Shameem Burakuth et Sameer Deensah, tous trois enseignants.

L'édition 2027 s'annonce particulièrement compétitive avec 10 233 candidatures provenant de 177 pays, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente. Seuls 33 finalistes ont été retenus dans les différentes catégories, dont 18 établissements dans la catégorie Global High Schools.

La prochaine étape se déroulera à Abu Dhabi. Les lauréats seront annoncés le 12 janvier 2027, lors de l'Abu Dhabi Sustainability Week. Dans la catégorie des lycées, six représentant les différentes régions du monde pourront bénéficier d'un financement allant jusqu'à USD 150 000 pour développer leur projet.

Pour la Swami Vivekananda SSS, cette enveloppe pourrait donner une nouvelle dimension à Eco-Coast et à la restauration du littoral mauricien.