Ile Maurice: MMM et ReA solidaires du gouvernement

Dans l'affaire Élodie Thomas, grièvement blessée par balle vendredi soir à Camp-Levieux, les partenaires du gouvernement affichent leur solidarité et leurs exigences. La Deputy Prime Minister (DPM), Arianne Navarre-Marie du MMM, affirme que le gouvernement suit le dossier «de très près». Elle indique avoir été en contact dès le matin avec le ministre Deven Nagalingum, présent à l'hôpital aux côtés du ministre de la Santé, Anil Bachoo. Elle assure également être en communication constante avec le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam.

Sur l'enquête, Arianne Navarre-Marie promet comme ce dernier qu'«il n'y aura pas de cover-up». Elle appelle tous les témoins de la scène à se manifester pour aider les enquêteurs. La DPM ajoute que des médecins étrangers ont été sollicités pour prendre en charge la jeune femme et exprime sa solidarité envers la famille.

Rezistans ek Alternativ (ReA), également membre du gouvernement, formule trois priorités : soigner Élodie Thomas, enquêter sans délai et protéger les témoins. Le parti demande une enquête indépendante en parallèle de celle de la police. Il souhaite que les personnes ayant proféré des menaces ou ayant été complices soient elles aussi poursuivies.

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ReA insiste sur la protection des témoins, afin qu'ils puissent déposer sans crainte, et affirme avoir évoqué ce point avec le PM. Concernant les soins, ReA souligne que le ministre de la Santé a déjà fourni un premier rapport médical et que quatre médecins indiens arrivent en urgence pour opérer la jeune femme. Le parti qualifie les faits de «violences policières», les juge «inacceptables» et exprime sa solidarité totale avec Élodie Thomas.