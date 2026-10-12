Ile Maurice: Un élève de dix ans accuse son enseignant de l'avoir giflé et poussé contre un mur

Un élève de Grade 5 d'une école à Triolet accuse son enseignant de l'avoir physiquement agressé en pleine classe, le jeudi 8 octobre. L'enfant, âgé de dix ans, affirme avoir reçu plusieurs gifles avant que sa tête ne soit poussée contre un mur. L'enseignant lui aurait ensuite remis Rs 125 en lui demandant de ne rien révéler de l'incident. Une déposition a été faite à la police.

Les faits allégués se seraient produits vers 14 h 30, alors que l'enfant se trouvait dans sa salle de classe. Selon lui, un autre élève aurait commencé à faire du bruit, attirant l'attention de l'enseignant. Ce dernier aurait toutefois cru que le garçon de dix ans était responsable du désordre. Sans chercher à obtenir davantage d'explications, il lui aurait administré quatre claques derrière la tête, suivies d'une autre sur la joue droite. L'enseignant aurait ensuite poussé sa tête contre un mur, provoquant un choc au niveau du front.

Mais l'affaire ne se serait pas arrêtée là. Vers 15 h 05, alors que l'enfant jouait avec ses camarades dans la cour de récréation, l'enseignant se serait approché de lui pour lui remettre une somme de Rs 125. Il lui aurait alors demandé de garder le silence sur ce qui s'était passé, en lui disant : «Pa dir personn. Zis dir to paran tonn tonbe.» Une démarche qui soulève des interrogations sur une éventuelle tentative de dissimulation des faits allégués.

De retour à son domicile, le garçon aurait néanmoins raconté les événements à ses parents. Ces derniers l'ont conduit à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, afin qu'il reçoive des soins. Le même jour, à 19 h 36, une déposition a été faite au poste de police de Triolet en présence de son père.

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Dans son témoignage, l'enfant affirme également que ce ne serait pas la première fois que cet enseignant ait recours à la violence physique à son encontre. Il soutient avoir déjà subi des agressions similaires, sans toutefois les avoir signalées auparavant à la police. Il a reçu des soins à l'hôpital.