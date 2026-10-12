Afrique: Afrocan 2027 - Exploit XXL, les Panthères font taire Japoma ! (83-80)

*Douala, 10 octobre 2026 : Que ce fut dur ! Mais que ce fut beau ! Pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de l'AfroCan 2027, les Panthères du Gabon ont réalisé l'exploit parfait : faire tomber le Cameroun (83-80) chez lui, dans son antre du gymnase de Japoma.

Face à une équipe camerounaise qui avait l'avantage du public et même, il faut le dire, un petit coup de pouce d'un corps arbitral parfois fantaisiste, les Gabonais ont eu le coeur énorme.

Le spectacle était total. Le public venu nombreux à Japoma en a eu pour son argent, avec deux sélections qui se sont rendu coup pour coup.

Le plan de Masnoudji a fonctionné

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Déterminé à déjouer tous les pronostics, le coach Johd Masnoudji et son staff avaient concocté un cinq majeur taillé pour le combat : Moupomo Lendagha, Siby Omar, Meyeh, Jarode Aworet et Styve Ndong. Un cinq de guerriers pour répondre à la vélocité camerounaise.

Sur le banc, deux jokers de luxe : le jeune Hermann Boukosso et Darcy Makambo, utilisés comme de véritables pistons pour casser le rythme imposé par les Lions.

Le film du match : un ascenseur émotionnel

Tout avait bien commencé. Solidaires, les Panthères tiennent tête aux hôtes et bouclent le premier quart-temps à égalité : 19-19.

Puis le trou d'air. En manque de concentration, le Gabon multiplie les fautes. Les Lions, portés par leur public et ultra-adroits à 3 points, en profitent. Malgré un temps-mort salvateur demandé par Masnoudji, le Gabon sombre dans le deuxième acte : 42-31 pour le Cameroun à la pause.

Au retour des vestiaires, c'est une autre équipe qui revient. Le bloc défensif est resserré, on prive les Camerounais de ballons. Le Gabon revient, repasse même devant, avant de se faire rejoindre au bout du suspense : 59-59 à la fin du 3e quart-temps. Tout reste à faire.

Le dernier quart-temps sera celui du courage. Makambo, plus tranchant, corrige ses ratés du début et fait mal. Mais le héros de la soirée s'appelle Hermann Boukosso.

Le jeune meneur a tout simplement marché sur l'arrière-garde camerounaise. Omniprésent, dribbleur hors pair, clutch dans les moments chauds, il a été le meilleur Gabonais sur le parquet. C'est lui qui a sonné la révolte.

83-80, score final. Le Gabon s'impose à l'arraché et fait chuter le pays organisateur.

C'est la victoire d'un groupe qui n'a jamais cessé d'y croire. Un succès qui fait très mal dans le camp camerounais et qui place déjà les Panthères en position idéale.

Prochain rendez-vous, ce dimanche face au Congo. Une victoire et les Panthères valideront leur billet pour la phase finale de l'AfroCan 2027.