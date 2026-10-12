Togo: FMI, Banque mondiale - Plus de 800 millions de dollars en jeu pour le pays

Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent à Bangkok, en Thaïlande, du 12 au 18 octobre 2026. Le Togo y sera, comme à chaque édition. Rien d'étonnant : le pays est lié aux deux institutions par des programmes de financement en cours.

Chaque année, ces réunions rassemblent banquiers centraux, ministres des Finances et du Développement, dirigeants du secteur privé, représentants de la société civile et universitaires, pour faire le point sur l'économie mondiale : perspectives de croissance, stabilité financière, lutte contre la pauvreté.

Les organisateurs les présentent comme le seul rendez-vous de ce type au monde. La guerre au Moyen-Orient et les niveaux élevés d'endettement devraient dominer les discussions, selon les premières informations sur le programme.

Une facilité élargie de crédit de 293,6 millions de DTS

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Pour Lomé, le dossier le plus concret est la Facilité élargie de crédit (FEC) accordée par le FMI. Le Conseil d'administration l'a approuvée le 1er mars 2024, pour 42 mois. Le montant total est de 293,6 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 390 millions de dollars à l'approbation et 403,4 millions aujourd'hui, selon les derniers communiqués du Fonds.

Les fonds sont versés par tranches, après chaque revue du programme. Les décaissements ont été les suivants :

mars 2024 : 51,38 millions de DTS (environ 68,3 millions de dollars), à l'approbation ;

décembre 2024, première revue : 44 millions de DTS (environ 58 millions de dollars) ;

juin 2025, deuxième revue : 44 millions de DTS (environ 60,5 millions de dollars) ;

29 juin 2026, troisième et quatrième revues, regroupées : 80,74 millions de DTS (environ 109,5 millions de dollars, soit près de 62,6 milliards de FCFA).

Au total, près de 299 millions de dollars ont été versés, soit environ 75 % de l'enveloppe.

La FEC est un prêt réservé aux pays à faible revenu confrontés à un déséquilibre durable de leur balance des paiements. Elle se rembourse sur 10 ans, avec 5 ans et demi de différé. Pour les programmes approuvés depuis mai 2025, le taux est de 0 % pour les pays les plus pauvres et plus élevé pour les autres.

En contrepartie, le Togo s'est engagé sur un programme de réformes :

déficit budgétaire ramené à 3 % du PIB à partir de 2025 (objectif retardé, le déficit ayant atteint 7,4 % du PIB en 2024, ou 6,4 % hors opérations bancaires) ;

recettes fiscales relevées, avec un élargissement de l'assiette ;

banque publique restante à assainir, et secteur bancaire à surveiller ;

gouvernance : transparence des marchés publics, lutte contre la corruption et le blanchiment, publication des recommandations du diagnostic de gouvernance ;

électricité : gouvernance du secteur et finances de l'entreprise publique à renforcer ;

dépenses sociales protégées, avec des transferts monétaires et un registre social unique.

L'autre partenaire de poids est la Banque mondiale. En juillet, Lomé a signé cinq accords de financement pour 429 millions de dollars : énergie (140 millions de dollars), identification et cohésion sociale au Nord (89 millions), et plateforme logistique de l'Afrique de l'Ouest (200 millions). Ils s'inscrivent dans la Feuille de route gouvernementale 2026-2031.

Ces assemblées sont le lieu où se négocient les prochains décaissements, où se discute l'allègement des dettes des pays pauvres et où se joue la confiance des bailleurs. Avec la dernière tranche de la FEC encore à débloquer, une dette sous surveillance et une facture énergétique alourdie par la guerre, le Togo y défendra un dossier chargé.