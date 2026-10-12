Congo-Kinshasa: Goma-Gisenyi - De nouvelles restrictions aux frontières ravivent les craintes d'isolement

De nouvelles restrictions sont observées depuis le samedi 10 octobre aux postes frontaliers de la Petite et de la Grande Barrière entre Goma, en République démocratique du Congo (RDC), et Gisenyi, au Rwanda. En l'absence de communication officielle, plusieurs sources évoquent des mesures de prévention liées à l'épidémie d'Ebola. Ces dispositions suscitent des inquiétudes parmi les habitants de Goma, qui redoutent un nouvel isolement de la ville.

Selon les informations recueillies ce dimanche 11 octobre, certains voyageurs ont été refoulés la veille, pendant que d'autres ont été appelés à respecter des conditions de passage plus strictes. Les Congolais ne seraient plus autorisés à passer la nuit au Rwanda, sauf s'ils disposent d'un statut de résident, rapportent des sources concorantes. Les ressortissants rwandais peuvent, quant à eux, entrer à Goma sans y séjourner la nuit.

Selon nos sources, les humanitaires et certains voyageurs restent autorisés à franchir la frontière, à condition de présenter les documents justificatifs requis.

Ces dispositions interviennent après la confirmation il y a quelques jours, de cas d'Ebola dans la zone de santé de Kayna, au sud du territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu.

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Toutefois, en l'absence d'une annonce officielle des autorités concernées, le lien entre ces restrictions et la prévention de la maladie reste à confirmer.

Les mesures ravivent les craintes des habitants de Goma, qui se souviennent des restrictions imposées à la frontière rwandaise entre mai et juillet derniers.

Une frontière essentielle pour Goma

Depuis la fermeture de son aéroport, la frontière avec le Rwanda constitue une voie d'accès importante pour Goma vers l'Afrique de l'Est. Elle joue également un rôle pas de moindre, dans les échanges commerciaux entre les deux villes, dont dépendent de nombreuses familles de part et d'autre de la frontière, selon des témoins.

Pour plusieurs, l'application de ces nouvelles restrictions pourrait compliquer les déplacements des voyageurs et les activités commerciales transfrontalières, alors que les habitants restent dans l'attente de précisions officielles sur la portée et la durée des mesures.

47 jours de fermeture avant la réouverture en juillet

Les postes frontaliers entre Goma, en RDC, et Gisenyi, au Rwanda, avaient rouvert le jeudi 2 juillet, après 47 jours de fermeture liée à la prévention contre Ebola. Selon les autorités, cette décision avait été prise en raison de l'absence de nouveaux cas confirmés dans la ville de Goma. La reprise du trafic était toutefois soumise au maintien des contrôles sanitaires, au respect des mesures barrières et à la poursuite de la surveillance épidémiologique.