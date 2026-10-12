Afrique: Miss Grand internationale 2026 - La Côte d'Ivoire classée 5e Dauphine

La princesse Marlène Kany Kouassi de la Côte d'Ivoire s'est hissée dans le Top 10 des plus belles femmes de la 14 e édition de Miss Grand internationale (MGI), lors de la grande finale tenue, le samedi 10 octobre 2026 à Bangkok, en Thaïlande.

Elle a été classée 5e dauphine et a en outre remporté le meilleur passage en Bikini (maillot de bain). Des distinctions qui couronnent son séjour de près d'un mois auprès de 78 autres candidates.

Du haut de son mètre 73, cette jeune fille naturelle, a réussi à séduire le public par son sourire, sa prestance, ses cheveux courts...Elle a affronté avec brio les différentes performances d'activités et d'épreuves tout en véhiculant des messages de paix.

Interrogée sur l'éventualité d'un conflit entre ses aspirations personnelles et les attentes de sa famille, Miss Côte d'Ivoire a clairement affirmé sa détermination à poursuivre ses rêves. Elle a également rappelé avoir déjà fait ce choix par le passé, témoignant ainsi de sa volonté de rester fidèle à ses ambitions.

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À travers cette prise de position, elle a tenu à adresser un message fort : chacun doit être maître de ses choix, définir ses propres limites et ne pas laisser les autres décider de son avenir. Une déclaration qui met en avant l'importance de l'autonomie, de la confiance en soi et du courage de suivre sa propre voie, même lorsque celle-ci ne correspond pas aux attentes de l'entourage

Qui est Marlène Kouassi ?

Cadette d'une famille de 7 enfants, la miss ivoirienne avait été élue miss lors des présélections, le 03 avril 2022 à Aboisso dans la région du Comoé. Celle qui a succédé à la reine-mère Olivia Yacé, le samedi 02 juillet 2022, était restée timide et discrète loin des concours internationaux. La diplômée de droit privé s'est consacrée aux voyages, à la lecture, aux documentaires, à l'écriture et surtout à la langue anglaise. Un travail dans le calme qui a porté aujourd'hui de bons fruits.

La palme de MGI est revenue à l'Afrique

Cette année, le continent africain s'est hissé sur le podium. Miss Jihan Dimack de la Tanzanie a occupé la première place. Âgée de 30 ans, cette demoiselle mesurant 1, 75 est d'origine libanaise. En 2014, elle a remporté le titre de deuxième dauphine au concours miss Tanzanie. En 2016, elle a remporté le titre de Miss Univers Tanzanie et a représenté son pays en 2017 à Miss Univers tenue en Philippine. Après 9 ans d'absence dans les concours de Miss, elle refait surface et remporte le titre de Miss MGI 2026. Indiquons qu'elle totalise plusieurs années d'expérience dans le mannequinat et dans le commerce de la mode.

La place de la 1re dauphine est revenue à Shyare Andrade de l'Ecuador, la Miss Beau Megan Goos de Netherlands est la 2e dauphine, le Guatemala est classé 3e dauphine avec Miss Ximena Carrillo et la Vietnam, Emoura Pham est la 4e dauphine.

Rappelons que Miss Grand international a été créé en Thaïlande en 2013.

Cette compétition est placée sous le signe de la paix « Halte à la guerre et à la violence ». En plus de la beauté, les organisateurs mettent l'accent sur les talents artistiques, les aptitudes à la communication, le sens des affaires, les questions de société et l'esprit critique.