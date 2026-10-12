Cote d'Ivoire: Transformation Day 2026 - Jeanne Zézé donne Rdv pour le 31 octobre

La 7e édition de la Transformation Day se tiendra le 31 octobre 2026 dans un somptueux hôtel à Abidjan de 8 h à 18 h. C'est l'information capitale livrée par Jeanne Zézé Sissoko fondatrice de Inside Mindshift, le 9 octobre 2026 à Cocody.

MindShift, cabinet spécialisé en coaching et formation, accompagne les individus, dirigeants, managers et organisations face aux défis critiques de leur développement. Au dire de la fondatrice, le concept de Mindshift repose sur le changement de mentalité pour transformer les vies, en partant du principe que toute transformation visible commence par un changement invisible.

Pour la formatrice Jeanne Sissoko, l'objectif est d'aider les individus à révéler leur plein potentiel en identifiant et en surmontant les blocages mentaux et les croyances limitantes. Mieux, le prochain rendez-vous fournira des outils pour reprogrammer le mental, développer la puissance mentale et oser passer à l'action, tant dans la vie professionnelle que personnelle.

S'attendant à une forte participation en présentiel et davantage en ligne, elle a précisé que l'événement, destiné à tous les adultes et professionnels cherchant à dépasser leurs limites, a pour thème : « Change ton Mindshift, change ta vie ». Elle promet, par ailleurs, un programme durable, une approche unique et des résultats concrets.

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À cette soirée annonçant le rendez-vous, plusieurs structures et personnalités ont témoigné des « Transformation Day » antérieurs qui ont impacté positivement leur quotidien tout en améliorant leur bien-être et leur chiffre d'affaires. Des témoignages qui confirment la mission de Mindshift : développer chez les collaborateurs la confiance en soi, la résilience émotionnelle, la capacité à s'adapter et à communiquer efficacement, et ce, dans un environnement professionnel instable et compétitif où les compétences techniques ne suffisent plus.

Rappelons que les domaines d'intervention de sa structure sont, entre autres : coaching en développement personnel, leadership, management, relation client...