Cote d'Ivoire: Octobre rose - Les femmes sensibilisées par la Sotaci

Engagée dans la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), la Société des tubes d'acier et d'aluminium de Côte d'Ivoire (Sotaci) n'a pas voulu rester en marge de la lutte contre le cancer du sein, premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Ainsi, le samedi 10 octobre 2026 à Abidjan dans la commune du Plateau, cette entreprise transformatrice de produits sidérurgiques en Afrique de l'Ouest a expliqué aux femmes le bien-fondé de la prévention et du dépistage précoce.

M. Ali Tannur, Directeur général adjoint de la structure, a rappelé que l'épreuve du cancer est difficile, non seulement pour la personne concernée, mais également pour toute sa famille ; raison pour laquelle il invite au dépistage précoce. « Détecté suffisamment tôt, le cancer du sein offre de bien meilleures chances de guérison », a-t-il soutenu. Remerciant les femmes pour leur contribution au développement et à la réussite de son entreprise, il les a invités à prendre soin d'elles afin de profiter pleinement de demain.

Dans la même veine, Dr Ajami Khodr, diabétologue exerçant au groupe médical du Plateau, a rassuré que 99 % des cas de cancer du sein peuvent être traités s'ils sont diagnostiqués précocement. Il a également recommandé l'auto-examen et la consultation médicale pour détecter les anomalies. Aussi, il a affirmé que contrairement aux idées reçues la tétée des hommes ne protège pas contre le cancer du sein.

Intervenant autour du thème « Palpitation et auto-surveillance », Mme Kouassi, ingénieur en santé au programme national de lutte contre le cancer, a rappelé aux femmes les bonnes pratiques. « Pour s'auto-palper, il faut se mettre face à son miroir, diviser les seins en quatre parties et palper les seins dans le sens des aiguilles d'une montre.

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On a naturellement des boules immobiles dans les seins ; si vous touchez vos seins et que les boules sont mobiles, il y a un problème. Allez y voir le docteur. La prise en charge coûte très cher, il convient donc d'éviter les complications » a-t-elle prévenu.

L'événement, riche en informations a permis d'éclairer la lanterne des participants qui ont posé assez de questions aux différents conférenciers. Mme Pascale Oni de la Fondation Yto, s'est attardée sur les symptômes du cancer de sein. Images à l'appui, elle a indiqué : la fossette dans le sein, la croûte du mamelon, la décoloration, l'écoulement, les lésions cutanées, la masse dure, le mamelon enfoncé, la veine en croissance, la bosse, la peau d'orange, la zone épaisse.

Aussi a-t-elle fait savoir que tout ce que l'on absorbe affecte le corps. À ce niveau, elle a conseillé d'éviter le tabac, l'alcool, la pollution, les défrisants, tentures, perruques et mèches traitées. Elle a invité à la pratique du sport, à la consommation des fruits. Mieux, elle a exhorté les uns et les autres à faire un test génétique, car dit-elle, cela permettra de savoir le risque et de prendre des mesures.

À la fin de ce moment de sensibilisation très riche en enseignement, Mme Marie-Claude Koffi, chargée de communication et de marketing a révélé que Sotaci offrait une semaine de dépistage gratuite à l'ensemble de son personnel dans une clinique de la place. Notons que la Fondation Rayess a activement participé au bon déroulement et à la réussite de cet événement si important pour la protection de la femme.