Cote d'Ivoire: Marchal Kouakou depuis Daoukro - « Retrouvons le chemin du dialogue, rétablissons la confiance »

Dans une atmosphère marquée par la mobilisation militante et la volonté de rassemblement, le Réseau d'entraide militante du Pdci (Rem-Pdci) a effectué, le samedi 10 octobre 2026, sa rentrée politique et lancé officiellement ses activités à Daoukro.

La rencontre a réuni de nombreux militants, sympathisants et populations venues notamment d'Abidjan, d'Akoupé, de Sinfra, de Tiébissou et de Gbomizambo, autour de Marchal Balou Kouakou, président de cette organisation constituée récemment à Yamoussoukro.

Le choix de Daoukro, ville emblématique du Pdci-Rda et terre du président Henri Konan Bédié, traduit la volonté du réseau de renouer avec les valeurs fondatrices du parti. « Retrouvons le chemin du dialogue, rétablissons la confiance entre la direction et la base, et faisons de nos différences une force plutôt qu'un motif d'exclusion », a lancé Kouakou Marchal Balou, invitant sa famille politique à privilégier l'écoute et la concertation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le président du Rem-Pdci, cette initiative ne vise pas à diviser, mais à contribuer à la redynamisation du parti en rapprochant ses dirigeants de leurs militants. « On ne reconquiert pas la confiance des Ivoiriens en s'éloignant de ses propres militants », a-t-il soutenu, estimant qu'un militant doit être considéré comme une voix à écouter et non comme un simple soutien mobilisé aux périodes électorales.

Au-delà de la remobilisation, le réseau entend faire de la solidarité et de l'entraide des leviers de cohésion militante. Il ambitionne d'accompagner les militants confrontés à des difficultés sociales, tout en renforçant les liens fraternels et les structures locales du parti.

Dans cette perspective, Marchal Balou Kouakou a proposé la mise en place de cadres régionaux de discussion pour favoriser le règlement des différends entre responsables et militants. Il a également plaidé pour l'organisation d'un conclave de haut niveau afin d'examiner les divergences, de restaurer la confiance et d'envisager les réformes nécessaires au fonctionnement du parti. « Le débat n'est pas une menace pour l'unité. Lorsqu'il est organisé et conduit dans le respect, il peut devenir l'une de ses conditions », a-t-il insisté, appelant à une politique fondée sur le dialogue, la proximité et le respect mutuel.

Se réclamant de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié, le président du Rem-Pdci a invité les militants à dépasser les divisions pour préserver l'avenir de leur formation politique. « La politique doit rapprocher les hommes, pas les éloigner », a-t-il conclu, plaçant cette rentrée sous le signe du rassemblement et d'un nouvel élan militant.