Cote d'Ivoire: Inde - Le bilan de la visite Dr S. Jaishankar

Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar, a effectué une visite bilatérale en République de Côte d'Ivoire les 07 et 08 octobre 2026. Cette visite marque un jalon important dans les relations d'amitié et de coopération de longue date entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Au cours de sa visite, le ministre s'est entretenu avec S.E. M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Il lui a transmis les salutations personnelles de la très honorable Présidente et du très honorable Premier ministre de l'Inde. Le partenariat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire repose sur le respect mutuel et un engagement commun en faveur du développement et de la prospérité. Il a remercié le Président Ouattara de lui avoir fait part de sa vision d'un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique.

Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec S.E. M. Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, au sujet du partenariat croissant en matière de défense, étayé par la confiance mutuelle, le renforcement des capacités et des intérêts partagés. Des échanges de vues ont eu lieu sur les opportunités visant à approfondir la coopération dans les domaines de la défense et de la lutte contre le terrorisme, notamment par la formation, le renforcement des capacités et le renforcement des échanges institutionnels.

Le ministre s'est entretenu avec S.E. Mme Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et a tenu des discussions approfondies sur le développement du partenariat entre les deux pays, notamment dans les secteurs du commerce, des investissements, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé et des relations interpersonnelles.

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Il a souligné que la coopération centrée sur l'humain proposée par l'Inde sera guidée par les priorités de la Côte d'Ivoire. Le ministre a également évoqué l'approfondissement de l'engagement au sein des instances multilatérales.

Le ministre s'est réjoui d'échanger avec les anciens bénéficiaires du programme ITEC en Côte d'Ivoire et d'écouter leurs témoignages. Il a souligné la manière dont les initiatives de renforcement des capacités de l'Inde répondent aux demandes et aux priorités des partenaires de l'Inde tout en entretenant des liens humains entre nos sociétés. Il a remercié N'Guessan Koffi, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (et ancien boursier ITEC) d'avoir pris part à cette rencontre.

Le ministre a rencontré la communauté indienne établie en Côte d'Ivoire et a salué le rôle essentiel joué par la diaspora indienne en tant que pont vivant entre les deux nations. Il a mis en lumière la remarquable transformation qui s'opère en Inde dans divers secteurs ainsi que son engagement croissant à l'échelle mondiale. Il a évoqué les efforts déployés par l'Inde pour diversifier ses sources d'énergie et sécuriser l'approvisionnement en engrais face aux incertitudes mondiales grâce à de solides partenariats internationaux.

Il a également souligné la priorité accordée par le gouvernement à l'amélioration de la qualité de vie et à la prestation de services axés sur les citoyens, notamment par des améliorations significatives des services passeport et consulaires.

Le ministre a rappelé les capacités accrues de l'Inde en matière de réponse aux catastrophes et d'évacuation des ressortissants indiens en situation d'urgence, reflétant son engagement envers le bien-être et la sécurité de ses citoyens.

Il a en outre évoqué le rôle de l'Inde dans l'établissement d'un consensus international lors de sa présidence du G20 et son engagement au sein des BRICS, soulignant notamment la réalisation historique consistant à avoir obtenu l'adhésion permanente de l'Union africaine au G20 sous la présidence indienne en 2023.

Cette visite a donné un nouvel élan aux relations amicales et séculaires entre l'Inde et la Côte d'Ivoire.