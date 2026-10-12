Ile Maurice: Attitude sacré «Best Workplace» au pays pour la cinquième année consécutive

Cinq années consécutives au sommet du classement. Le groupe hôtelier Attitude a de nouveau été désigné Best Workplace à Maurice dans la catégorie des entreprises comptant plus de 500 employés, tous secteurs d'activité confondus. L'annonce a été faite le jeudi 8 octobre, lors de la cérémonie du Palmarès Great Place to Work, organisée à Odysseo. Cette distinction vient récompenser une démarche axée sur le respect, l'écoute et le bien-être des collaborateurs que le groupe appelle ses Family Members.

Référence internationale en matière de culture d'entreprise, Great Place to Work évalue les organisations à partir d'enquêtes menées auprès de leurs employés. La reconnaissance obtenue par Attitude repose ainsi sur la perception de ses équipes et sur leur expérience au sein de l'entreprise. Pour Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work France et Maurice, cette performance est remarquable, y compris à l'échelle internationale. «Rares sont les entreprises qui, comme Attitude, se classent premières cinq années consécutives», souligne-t-il, évoquant une réussite qui témoigne d'un travail de longue haleine, fondé sur l'écoute et la remise en question.

«L'humain, l'humain, l'humain !»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jean-Michel Pitot, fondateur et Group Chief Executive Officer d'Attitude, rappelle que le respect et l'humilité constituent les fondements de la culture du groupe. Selon lui, cette reconnaissance résulte d'un travail quotidien visant à instaurer un environnement où les équipes peuvent s'épanouir et prendre plaisir à travailler.

Lors d'échanges avec les collaborateurs, des mots tels que «flexibilité», «liberté», «respect» et «seconde maison» reviennent régulièrement. Le groupe s'appuie également sur les résultats de l'enquête Great Place to Work pour identifier les aspects à améliorer. Il souhaite désormais transmettre cette culture à ses équipes à Zanzibar. Jean-Michel Pitot s'est dit «ému, fier et surtout reconnaissant» envers les équipes qui font vivre cette démarche.

Pour Ashvina Busviah, Chief People Officer d'Attitude, cette cinquième distinction représente avant tout un signe de confiance des collaborateurs. «Notre culture, ce n'est donc pas un discours. Ce sont nos valeurs, le respect, l'humilité et, surtout, la justice mises en pratique au quotidien», affirme-t-elle. Elle insiste également sur l'importance d'écouter les retours des employés et de prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de travail.

Des initiatives au quotidien

Cette philosophie dite People First se traduit notamment par des espaces de dialogue, des événements réunissant les équipes et leurs familles, des programmes de reconnaissance ainsi que des possibilités de formation et de développement professionnel. La liberté de grooming permet également aux collaborateurs de bénéficier d'une plus grande souplesse dans leurs choix d'apparence personnelle.

Pour Patrick Dumoulin, le bien-être des employés contribue aussi à la qualité du service et à la fidélité des clients. Dans un contexte marqué par la progression de l'intelligence artificielle et du numérique, il estime que les relations humaines demeurent essentielles.