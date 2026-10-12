Ile Maurice: Harvin Soonarane nommé directeur général

Le Conseil des ministres a entériné le vendredi 9 octobre, la nomination de Pradeep Mahesh Kumar Soonarane, dit Harvin, au poste de directeur général des Services publics. Il exercera ses fonctions sous contrat, avec pour mission de superviser la mise en oeuvre des mesures immédiates actuellement déployées et de concevoir des solutions à moyen et long termes pour le secteur de l'eau, confronté à une crise persistante.

Sa nomination intervient dans un contexte où la gouvernance et l'efficacité du service public de l'eau sont au coeur des préoccupations nationales. Placé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et des Services publics, il sera chargé de piloter les interventions stratégiques visant à assurer un approvisionnement durable en eau potable pour la population, tout en renforçant la résilience des infrastructures existantes. Harvin Soonarane possède une longue expérience au sein des institutions publiques.

Avant cette désignation, il occupait depuis juillet 2025 le poste de General Manager de la National Transport Corporation après avoir assumé, en janvier 2025, la présidence du conseil d'administration de Metro Express Ltd, succédant à Nayen Koomar Ballah. Il avait auparavant débuté sa carrière au ministère de l'Énergie et des services publics, où il a exercé comme directeur des Services techniques, développant une expertise solide dans la gestion des infrastructures et des systèmes de transport.

Son expérience et sa connaissance du terrain font de lui un acteur clé pour conduire les réformes nécessaires dans un secteur essentiel au développement du pays. Harvin Soonarane est resté indisponible.

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