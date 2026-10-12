Gabon: AfroCan 2027 - Arrivées à Douala, les Panthères au complet pour défier le Cameroun et le Congo

La mission est lancée,Parties de Libreville ce jeudi à 12h00, les Panthères du Gabon version basket-ball ont atterri 45 minutes plus tard à l'aéroport international de Douala.

L'équipe nationale prendra part, aux côtés du Cameroun, pays hôte, et du Congo, au tournoi éliminatoire de l'AfroCan 2027.

Le groupe au complet

Bonne nouvelle pour le staff : le groupe affiche désormais complet. Le dernier international attendu, Jarode Aworet, en provenance du Rwanda, a rejoint la sélection.

Parti de Kigali tôt ce matin avec une belle marge d'avance, l'ailier gabonais a finalement atterri quasiment au même moment que la délégation partie de Libreville.

Tous ont pris leurs quartiers à l'Hôtel Goshen-Ra, situé au quartier Yassa - Entrée UTI, structure qui abrite d'ailleurs l'ensemble des délégations engagées dans la compétition.

Au programme pour les Panthères, un repos bien mérité avant la première séance d'entraînement prévue ce soir, aux alentours de 19 heures.

Objectif : décrocher la qualification pour l'AfroCan 2027.