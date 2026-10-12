Ile Maurice: Navin Ramgoolam reporte sa visite, le vice-président Hungley le remplace

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ne se rendra pas à Rodrigues aujourd'hui 11 octobre, contrairement au programme initial. Son déplacement a été repoussé en raison de l'incident survenu à Camp-Levieux, où une femme a été blessée par un tir impliquant un policier. C'est donc le vice-président de la République, Robert Hungley, qui fera le voyage dans l'île et assistera uniquement à la cérémonie protocolaire marquant les 24 ans de l'autonomie, prévue lundi 12 octobre au stade Jean-Daniel André, à Camp-du-Roi.

Le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Aubret Grandcourt, a précisé que la visite du Premier ministre n'était pas annulée, mais simplement reportée. Les inaugurations prévues dans le cadre de ce déplacement sont, elles, annulées et seront reprogrammées lors de la venue prochaine de Navin Ramgoolam, probablement dans deux semaines.

Le programme initial du chef du gouvernement incluait notamment l'inauguration de l'unité cardiaque de l'hôpital Queen Elizabeth, à Crève-Coeur, ce dimanche après-midi. Le lendemain, il devait procéder à l'inauguration de l'usine de dessalement de Pointe-Coton et de son réseau de transfert d'eau, avant celle du Technopark de Baladirou.

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Ces infrastructures ne seront donc pas inaugurées durant les célébrations de cette année. La cérémonie officielle de demain se tiendra toutefois comme prévu, en présence du vice-président Robert Hungley, qui représentera le chef du gouvernement.

Cette célébration marquera le 24e anniversaire de la première séance de l'Assemblée régionale, tenue le 12 octobre 2002. Le déplacement du vice-président sera ainsi limité au volet protocolaire, tandis que les inaugurations et autres activités prévues dans le cadre de la visite du Premier ministre sont renvoyées à une date ultérieure.