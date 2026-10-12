Ile Maurice: Le Premier ministre Navin Ramgoolam annule sa visite à Rodrigues

Choqué par la blessure par balle d'Élodie Thomas, habitante de Plaisance, le Premier ministre promet qu'il n'y aura aucun cover-up dans cette affaire. Ce drame a bouleversé son programme. Navin Ramgoolam a décidé d'annuler sa visite à Rodrigues, où il était attendu aujourd'hui dimanche 11 octobre dans le cadre des célébrations de la Journée de l'autonomie. Il a également demandé au député de la région et ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, de rester à Maurice.

Dans une déclaration à l'express, le chef du gouvernement explique qu'il s'est entretenu au téléphone avec l'époux de la victime, lui demandant de rester en contact direct avec lui pour toute éventualité. Il s'est dit choqué par ce qui s'est produit à Camp-Levieux. Élodie Thomas a été atteinte par une balle tirée en direction du véhicule qui la ramenait chez elle, vers 23 h 30, le vendredi 9 octobre, après son travail un peu plus de 24 heures après de vives tensions dans la localité, sur fond de difficultés d'approvisionnement en eau.

Sur le plan médical, la situation de la victime demeure préoccupante. Alors qu'IBL, responsable de la chaine de supermarchés Winners, aurait proposé de la faire transférer à La Réunion, des avis médicaux auraient estimé qu'un tel déplacement comporterait des risques. Des médecins venus d'Inde sont attendus lundi matin pour apporter leur expertise. Interrogé sur une éventuelle visite à l'hôpital, Navin Ramgoolam a indiqué qu'il ne jugeait pas opportun de s'y rendre dans l'immédiat, la victime étant inconsciente, et préconisait qu'elle puisse se reposer.

Selon nos informations, le Premier ministre ne serait pas satisfait de la charge retenue contre le policier impliqué - possession of firearm with intent to harm. L'Attorney General devrait être sollicité afin d'examiner la possibilité de revoir cette accusation. Alors que des craintes de récupération politique et de nouvelles tensions sont évoquées, le chef du gouvernement pourrait se rendre à Rodrigues ultérieurement.

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Souffrant lui-même de symptômes grippaux et de toux, il a, pour l'heure, choisi de rester à Maurice, où l'affaire Élodie Thomas suscite de vives préoccupations. Entre-temps, il s'est entretenu avec le Chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grancourt, et son adjoint, Johnson Roussety. En son absence, le vice-président de la République, Robert Hungley, le représentera aux célébrations de l'autonomie à Rodrigues.