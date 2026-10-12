Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Des startups présentent leurs innovations

La célébration de l'anniversaire du programme de soutien initié par un opérateur de téléphonie au profit des jeunes entreprises innovantes a eu lieu, le jeudi 8 octobre 2026.

Depuis dix ans, l'opérateur de téléphonie, Orange Côte d'Ivoire apporte son soutien à des startups ivoiriennes afin de contribuer à leur développement.

La 10e édition de l'engagement de cet opérateur a eu lieu, au Plateau, le jeudi 8 octobre 2026. Les lauréats de cette édition, sont Emmanuel Zinsou avec son projet "Scoutez", Mohamed Tiama avec "Kanam Pay" et Aïcha Bakayoko avec son projet "Awalé".

A l'occasion, les témoignages des anciens lauréats ont permis de constater l'évolution des entreprises accompagnées et les effets des dispositifs mis en place.

Selon Didier Any, manager dudit programme, cette célébration constitue un moment permettant de mesurer le chemin parcouru depuis sa création.

Il importe de relever que l'aide apportée aux startups n'est pas seulement financière. Les entrepreneurs bénéficient également d'un encadrement technique et de l'expertise de professionnels dans plusieurs domaines, notamment la stratégie, le management, les ressources humaines et la communication.