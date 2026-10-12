Sénégal: Dakar et Tripoli s'engagent à poursuivre leurs efforts en faveur d'une 'représentation équitable' de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU

11 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal et la Lybie ont, par la voix de leurs ministres en charge des Affaires étrangères, réaffirmé samedi leur engagement à poursuivre leurs efforts au sein de l'Union africaine en faveur d'une représentation juste et équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang et son homologue libyen des Affaires étrangères, Taher Salam Al-Baour ont donné cette assurance lors d'un entretien tenu dans la capitale libyenne.

Les chefs de la diplomatie du Sénégal et de la Lybie se sont notamment entretenus en marge de la 14e réunion ministérielle du Comité des dix (C-10) des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nation Unies organisée samedi et dimanche à Tripoli.

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"Les deux ministres ont échangé sur les principaux enjeux de la réunion du C-10 et réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à poursuivre leurs efforts au sein de l'Union africaine en faveur d'une représentation juste et équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au Consensus d'Ezulwini et à la Déclaration de Syrte", a indiqué la diplomatie sénégalaise dans une note rendue publique.

Cheikh Niang a salué tenue la réunion du C-10 en Libye, à l'initiative des autorités libyennes et a rappelé le rôle important que le pays a toujours joué dans le rapprochement des peuples africains, à travers des initiatives majeures telles que la création de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD), souligne la même source.

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