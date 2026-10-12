Sénégal: Dakar et Tripoli veulent redynamiser leurs relations économiques et diplomatiques

Dakar — La redynamisation du partenariat économique sénégalo-libyen et les perspectives de réouverture de l'ambassade du Sénégal à Tripoli ont été au coeur des discussions samedi dans la capitale libyenne entre les chefs de la diplomatie des deux pays, a appris l'APS de source officielle.

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang et son homologue libyen des Affaires étrangères, Taher Salam Al-Baour, se sont notamment rencontrés en marge de la 14e réunion ministérielle du Comité des dix (C-10) des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nation Unies organisée samedi et dimanche à Tripoli.

"Les deux ministres ont souligné la nécessité de redynamiser le partenariat entre le Sénégal et la Libye, à travers notamment la tenue d'une session de la Commission mixte de coopération", fait savoir la diplomatie sénégalaise.

Elle souligne dans une note rendue publique que Cheikh Niang et Taher Salam Al-Baour ont également échangé sur les perspectives de réouverture de l'Ambassade du Sénégal en Libye.

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"Abordant les questions bilatérales, les deux parties ont examiné l'état de la coopération sénégalo-libyenne, en accordant une attention particulière aux questions consulaires et à la situation des ressortissants sénégalais établis en Libye", selon le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.