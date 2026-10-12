Tunisie: Séjoumi - Saisie de pâte de cannabis et arrestation de plusieurs individus recherchés

Une vaste opération sécuritaire menée dans l'ensemble du secteur de la sûreté nationale de Séjoumi, à Tunis, a permis l'arrestation de quatre individus considérés comme dangereux et recherchés pour leur implication présumée dans le trafic de stupéfiants, ainsi que la saisie d'une quantité de pâte de cannabis.

Cette campagne a également conduit à l'arrestation d'un autre individu faisant l'objet de six avis de recherche dans des affaires de vols à l'arraché, selon les informations disponibles. Le suspect aurait utilisé une moto pour se déplacer entre différents quartiers et zones avoisinantes, dans le but de dissimuler ses déplacements et d'échapper aux recherches des forces de l'ordre.

Les opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts sécuritaires visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité dans la région de Séjoumi.