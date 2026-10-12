Tunisie: Cinq ans de prison pour Maher Chaabane et l'ancienne maire de La Goulette

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La quatrième chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné l'homme d'affaires Maher Chaabane et l'ancienne maire de La Goulette à cinq ans de prison chacun, assortis d'une amende financière dépassant deux millions de dinars pour les deux condamnés, selon les éléments communiqués.

Cette décision intervient dans le cadre d'une affaire portant sur des irrégularités administratives et financières, des faits de falsification de documents et des infractions à la législation en vigueur, conformément aux éléments du dossier et aux investigations menées.

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