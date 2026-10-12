Afrique: Stade Taïeb-Mhiri de Sfax - La décision de la CAF sur l'homologation attendue

Le stade Taïeb-Mhiri de Sfax est soumis, depuis samedi, à une inspection d'un expert mandaté par la Confédération africaine de football (CAF), chargé d'évaluer sa conformité aux exigences de l'homologation continentale de catégorie 3. La visite, qui se poursuit ce dimanche 11 octobre, doit permettre de déterminer si l'enceinte sportive est en mesure d'accueillir des rencontres internationales et des compétitions africaines.

De nationalité burundaise, l'expert a notamment assisté samedi au match opposant le Club sportif sfaxien (CSS) au Progrès sportif de Sakiet Eddaïer, comptant pour la cinquième journée aller du championnat de Ligue professionnelle 1. Il a également inspecté plusieurs installations du stade, dont la salle dédiée à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Les vérifications ont notamment porté sur les systèmes d'éclairage. Celui du terrain principal atteint une puissance de 1 200 lux, tandis que celui du terrain annexe approche les 600 lux, dépassant ainsi le seuil minimal requis de 500 lux. L'expert devrait achever ses inspections dimanche ou, au plus tard, lundi, avant de rendre sa décision définitive sur l'homologation du stade.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En prévision de cette visite, la municipalité de Sfax et ses agents ont intensifié les travaux pendant au moins cinq jours, en coordination avec la Fédération tunisienne de football (FTF), le CSS et les autres parties concernées.

Les aménagements réalisés comprennent la rénovation des vestiaires des joueurs, l'équipement de ces espaces en écrans, l'aménagement de vestiaires distincts pour les arbitres et les arbitres féminines, ainsi que l'installation de deux groupes électrogènes. La salle de contrôle de sécurité a également été agrandie et renforcée par des caméras supplémentaires.

Une salle de conférences de presse et une salle de réunion destinée aux représentants de la CAF ont par ailleurs été aménagées. Le couloir d'accès à la pelouse a été élargi à quatre mètres et les bancs de touche disposent désormais de 22 sièges par équipe. Des panneaux d'orientation ont aussi été installés dans le stade et ses environs.

Selon les informations communiquées par la municipalité, un dossier préliminaire présentant les travaux réalisés, accompagné de photos et de vidéos, a été transmis à la CAF et a reçu un premier avis favorable.

L'homologation permettrait notamment au stade d'accueillir le match Tunisie-Libye, ainsi que les rencontres du CSS lors de la phase de groupes des compétitions africaines.