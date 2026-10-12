Tunisie: Thermalisme - La région de Hamma accueille près de 3 millions de curistes par an

La région de Hamma dans le gouvernorat de Gabès concentre 25% des établissements thermaux du pays et accueille près de 3 millions de curistes par an, a affirmé Mohamed Skhiri, directeur de l'investissement à l'Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie (ONTH).

S'exprimant en marge des Journées du partenariat et de l'investissement de Gabès, Skhiri a souligné l'engagement à concrétiser le projet de la cité touristique thermale de Khbayet, dans la délégation de Hamma Ouest.

Il a annoncé aussi la construction d'une station thermale à Métouia et des travaux de réhabilitation du bain d'Ain El Zarat.

Une Journée régionale sur l'investissement durable et l'inclusion financière s'est également tenue, à l'initiative de l'Office de développement du Sud (ODS), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

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Cette rencontre a présenté le système financier national, le concept d'inclusion financière ainsi que les produits et mécanismes disponibles. Elle a permis d'organiser des rencontres entre porteurs de projets, structures d'appui et institutions financières.

Y ont pris part, la directrice générale de l'Observatoire de l'inclusion financière, le directeur général de l'Autorité de contrôle de la microfinance, des représentants du PNUD et de l'ODS, ainsi que des responsables de structures d'appui et de nombreux porteurs de projets.