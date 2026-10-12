Tunisie: Jendouba - Un barrage de 250 millions de dinars en construction à Ghardimaou

Les travaux de construction du barrage de Raghai, situé dans la délégation de Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, se poursuivent pour un coût avoisinant les 250 millions de dinars. D'une capacité de retenue de 35 millions de mètres cubes, cet ouvrage devrait permettre d'irriguer 6 000 hectares de terres agricoles et de contribuer à la protection de la région contre les risques d'inondation.

Le président du conseil local de Ghardimaou, Hatem Hafsouni, a indiqué, samedi 10 octobre 2026, dans une déclaration accordée à la Radio nationale, que les travaux avaient démarré en avril dernier et devraient s'étaler sur quatre ans.

Selon ses déclarations, le projet permettra d'assurer l'irrigation de terres agricoles s'étendant de Ghardimaou à Jendouba Nord. Il devrait également contribuer au développement de la région grâce à l'aménagement de périmètres irrigués et à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de plusieurs agglomérations.

Le barrage de Raghai vise également à protéger la ville de Ghardimaou et les zones environnantes contre les risques d'inondation.

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Par ailleurs, le gouverneur de Jendouba s'est rendu sur le chantier lundi dernier. À cette occasion, il a souligné la nécessité d'accélérer le rythme des travaux et de veiller au respect des délais fixés pour la réalisation du projet.