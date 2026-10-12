Tunisie: Observation du croissant lunaire de Joumada al-Oula ce soir

L'observation du croissant lunaire annonçant le mois de Joumada al-Oula de l'année 1448 de l'Hégire est prévue ce dimanche 11 octobre 2026, après le coucher du soleil, a indiqué l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans un communiqué publié dimanche matin, l'INM a précisé que la conjonction centrale entre le Soleil et la Lune s'était produite samedi 10 octobre à 16h50, heure tunisienne.

Selon les données astronomiques de l'Institut, le croissant lunaire pourrait être visible dans le monde à partir de 6h28, heure locale, ce dimanche, en commençant par le sud-ouest de l'océan Pacifique, avant de devenir progressivement observable vers l'ouest.

L'INM a accompagné ses prévisions d'une carte illustrant la progression de la visibilité du croissant lunaire à travers le monde.